Oficialismo y oposición en la crisis

23/05/2018 -

Cuarenta y seis anos atras, en 1972, el presidente de facto Alejandro Agustin Lanusse lanzaba el ¡§Gran Acuerdo Nacional¡¨. El GAN era una propuesta de tipo politico, destinada a lograr acuerdos basicos entre el gobierno militar y las fuerzas politicas -en los hechos oficialismo y oposicion- a los efectos de generar un consenso entre ellos, que diera gobernabilidad a las autoridades que iban a ser electas en 1973, algo que claramente no sucedio. Iba en linea con la creacion de un Consejo Economico- Social integrado por empresarios, trabajadores y gobierno, al que nunca se integro el sector sindical. La historia no es el fuerte del macrismo y utilizar exactamente la misma denominacion que entonces, puede no ser acertado. Pero tanto la experiencia de entonces como la realidad del presente, muestran que cuando un pais enfrenta a una crisis, su lider politico no tiene que pretender compartir los costos, sino que lo dejen hacer para resolverla. Tomando como ejemplo el acuerdo con el FMI, Macri puede lograr que la oposicion le permita firmarlo, siempre que no pretenda compartir el costo de hacerlo con ella. El kirchnerismo ha dicho que este acuerdo debe pasar por el Congreso. Si es asi, dificilmente sea viable, al tratarse de una decision frente a la cual estan en contra tres de cada cuatro argentinos. Pero el senador Miguel Angel Pichetto ha dicho que es una decision del Ejecutivo, que no necesita ser aprobada por Legislativo. Se trata de una postura que hace viable que el Ejecutivo firme el acuerdo con el FMI, sin que la oposicion comparta los costos. Si el oficialismo pretende que los gobernadores opositores apoyen -foto mediante- la firma del compromiso con el organismo internacional, dificilmente lo logre. Ya el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ha dicho que el 90% del deficit de Argentina es del gobierno nacional, por lo cual no se puede pretender que las provincias compartan la responsabilidad de una decision que no les compete. Una situacion similar se da con el proyecto de la ¡§emergencia energetica¡¨, que tiene media sancion de la Camara de Diputados. Si el oficialismo pretende que la oposicion comparta el costo de esto, retirando el proyecto o sin tratarlo en el Senado, no alcanzara su objetivo. En consecuencia, el Ejecutivo debe vetar la ley al que de sancion definitiva el Senado. Cabe recordar que el veto es una atribucion del Presidente establecida por la Constitucion Nacional, que puede ser revocado por el Congreso, con dos tercios de las dos camaras. Se trata de una mayoria calificada muy dificil de obtener para una oposicion. Es que si el oficialismo tiene solo un tercio de una de las dos camaras, el veto queda firme. En este caso, quien gobierna no debe pedirle a la oposicion que avale el veto, pero si que el ejercicio de esta atribucion presidencial -que la historia dice solo debe ser utilizada excepcionalmente- no sea causa de un conflicto politico que paralice el Congreso hacia el futuro. Pero este camino, de acuerdo con el cual el oficialismo debe asumir el costo de resolver una crisis y la oposicion permitir que adopte las medidas para ello, requiere que el lider politico a cargo del gobierno asuma una vision de estadista y no de politico o candidato. Si el Presidente esta pendiente de su imagen, de cuantos puntos de aprobacion perdera con las medidas que es necesario tomar, es dificil que acepte este camino de pedirle a la oposicion que lo deje hacer sin compartir los costos. Resolver una crisis como la que hoy enfrenta la Argentina implica dar prioridad a la realidad, antes que a la imagen o la comunicacion. Requiere estar mas atento a la historia que a la noticia. Asumir que a veces puede ser mas importante resolver una crisis que ganar una eleccion inmediata. En la resolucion de una crisis hay que olvidar el objetivo electoral. En cambio resolviendola a veces despues se puede ganar una eleccion. Churchill gano la Segunda Guerra Mundial y perdio la eleccion que tuvo lugar semanas despues. Pero a los pocos anos, sus compatriotas volvieron a elegirlo Primer Ministro.