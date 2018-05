Morena Rial, en guerra con su padre y sus novias

23/05/2018 -

Morena Rial no tiene quién le ponga un bozal. Sin nombrarla, a través de las redes sociales, atacó a la actual novia de su padre, Jorge Rial. "¡Cómo me molestan las mujeres trepadoras! Se pusieron de novios y al mes se fueron a Nordelta. ¡Después volvieron y él le compró todas las cosas para que se vayan a vivir en el piso de abajo de su casa!", explotó Morena en Instagram, en referencia a la nutricionista Romina Pereiro que vive en el mismo edificio del periodista, según Ciudad. Y agregó: "Y lo peor de todo es que se queja porque me tiene que pagar el alquiler, que es lo único que paga. De lo demás me hago cargo yo".