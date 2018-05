Drexler: "Una encrucijada puede ser una bendición"

23/05/2018 -

El cantautor uruguayo Daniel Drexler traerá a la Argentina, el próximo sábado, su séptimo disco, "Uno", un trabajo al que definió como "una celebración" por haber amalgamado su labor como médico e investigador y su pasión por la música, tras varios años de puja interna por considerar que se trataba de dos ámbitos incompatibles.

"Cerca de los 40 años, me di cuenta que estar en una encrucijada puede ser una bendición. Si estás en una esquina ves las dos calles, pero si estás a mitad de cuadra vez, solo una. A mí las encrucijadas me dieron grandes regalos, tanto en el área de la ciencia como en el área de la música. Así que llegué tarde, pero logré sentirme ‘uno’ en los últimos años y este disco es la celebración de eso", explicó el artista a Télam.

En tal sentido, Drexler hizo hincapié en la gran debacle que vivió durante muchos años, cuando con una carrera encaminada por el lado de la medicina, casi una tradición familiar, apareció el gusto cada vez mayor por abrazar al mundo de la música.

"Hubo un período largo que lo viví con mucha angustia. Vivía disociado en dos mundos, aparentemente incompatibles entre sí; un mundo racional, el de la ciencias, y el otro mundo loco, donde pasaban cosas mágicas", relató el cantautor uruguayo.

Y amplió: "Cuando me subí la primera vez a un escenario, al bajar tuve un ataque de pánico. No entendía por qué me pasaba eso, si había sido súper feliz al estar ahí arriba. Una lectura retrospectiva que hago es que en ese momento tuve cabal noción de que estaba en problemas, que el tipo de vida que me había planteado no era la que iba a ser. Había probado la fruta prohibida".

Según contó Drexler, esa "etapa de fricción" incluyó trastornos del sueño y úlceras, por lo que la feliz convivencia entre ambos mundos es celebrada ahora con esta placa, producida por el brasileño Alexandre Kassin, cuyo título alude a "encontrarse uno como ser humano y también al concepto de unidad".

Casualmente, la labor científica del uruguayo fue la que, de alguna forma, lo mantuvo ligado al mundo del arte, debido a que muchos músicos famosos, entre ellos el mismo Hugo Fattoruso, acudían a su consultorio para tratarse del tinitus, una patología que padecen varias celebridades y consiste en la escucha permanente de un zumbido.

Esto lo llevó a crear un novedoso dispositivo que atenúa esa molestia, un descubrimiento en el que nuevamente su carácter de músico le sirvió de inspiración.

En diálogo con Télam, Drexler analizó el sonido de su nuevo disco, un compendio de 12 canciones, y dio claves para entender por qué considera "una celebración" a las "encrucijadas" que pueden presentarse a lo largo de la vida.

¿En cuánto cree que influyó para su seguridad el hecho de haberse tomado su tiempo para dedicarse a la música?

Tanto yo, como mis hermanos Jorge y Diego, y mi prima Ana (Prada). Somos gente de maduración tardía. No llegamos a esto a los 18 años. En ese momento, lo veíamos desde otro lugar. Pero hubo un período largo, hasta lanzarme como cantante, que lo viví con mucha angustia. Fue un período muy largo de fricción. Este disco en particular se llama "Uno" porque además de un número, habla de uno como persona y viene del verbo unir.