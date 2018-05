A Guillermo le "seduce salir de la zona de confort"

23/05/2018 -

Sobre la nueva película de Armando Bo que protagoniza y la manera como elige los personajes que interpreta, habló Francella en una entrevista. Al referirse a su personaje, destacó: "Tiene mucho que ver que el personaje me permita despojarme del peso propio que uno trae, cuando desde lo estético no me reconozco, cuando desde lo postural y lo corporal, en la forma de hablar, dejo de ser yo mismo. Me seduce salir de la lógica zona de confort que uno puede generar en un momento determinado en un papel sabiendo que toca teclas que puede dominar. También me seduce mucho cuando me veo despojado de cualquier recurso y en lo interpretativo tengo que explorar algo distinto". En relación a cómo llega el personaje, remarcó: "Un elemento clave es quién va a conducir el proceso y cuando se genera ese cóctel de un director con el que creo que me va a gustar trabajar y una buena historia, entonces cierra por todos lados. A veces ayuda mucho que el director sea el guionista".