CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Mayo 2018

24/05/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.00 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL 14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONÍA

19.00 DE A DOS

19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

20.00 EL PODIO

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF





CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

06.24 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

06.41 BUSCANDO A RIN TIN TIN

08.26 SMITTY

10.15 EL GUARDAESPALDAS

12.45 EL NOVATO

15.16 CONOCIENDO A JANE AUSTEN

17.16 EL GUARDAESPALDAS

19.48 EL JUEGO DE ENDER

22.00 DESTINO FINAL 2

23.45 LA NOCHE DEL DEMONIO

TCM

08.07 LA NIÑERA

08.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.34 LA NIÑERA

11.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.49 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

13.54 PODER ABSOLUTO

16.07 GODZILLA

18.34 DESCARRILADOS

20.28 FURIA EN DOS RUEDAS

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

TNT

07.20 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE

09.01 STEP UP 3D

10.34 DINOSAURIO

11.59 GRANDES HÉROES

13.48 LO MEJOR DE BILLBOARD MUSIC AWARDS

13.50 UNA PAREJA EXPLOSIVA

15.38 TITANES DEL PACÍFICO

18.02 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

19.57 LO MEJOR DE BILLBOARD MUSIC AWARDS

19.58 RESCATE DEL METRO 123

22.00 EL TURISTA

23.57 ROSARIO TIJERAS

00.52 GUARDIANES DE LA GALAXIA





SPACE

06.00 SPOILER ALERT

07.09 ATRACO EN 7 MINUTOS

08.42 OLAS SALVAJES

10.43 OLAS SALVAJES 2

13.00 ATRACCIÓN PELIGROSA

15.26 UN PLAN PERFECTO

17.33 UNA PAREJA EXPLOSIVA

19.30 ARMA MORTAL 4

22.00 CASTORES ZOMBIES

23.34 TERRITORIO GRIZZLI

CINECANAL

10.00 HÉROES FUERA DE ÓRBITA

11.05 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

12.57 EASY A

14.40 TITANIC

18.17 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

20.10 MONSTER TRUCKS

22.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

13.00 AMERICAN IDOL

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE





A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO sur 1991)

+HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “DEMI” CARABAJAL Y PABLO CARABAJAL Y “SANAVIRONES”.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+SÁBADO 26, A LAS 22, TERE PEREYRA PRESENTA SU DISCO “CICLOS, VENGO Y ME VOY”, CON RITMOS LATINOAMERICANOS.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

+ SÁBADO 26, A LAS 23, RODRIGO SALVATIERRA Y LEYLA HAICK.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 24, A LAS 22, SE PRESENTARÁN “LOS BALLETS DE ARAIZ” EN “CABALGATA”, DEL MAESTRO OSCAR ARAIZ, PARA CONMEMORAR LA GALA PATRIA. EL MARTES 22, A PARTIR DE LAS 8, SE ENTREGARÁN REMANENTES DE ENTRADAS.

+SÁBADO 26, A LAS 21.30, HERNÁN PIQUÍN PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO

“ENTRE TANGOS Y

BOLEROS”.

+ DOMINGO 27, A LAS 22, HECATOMBE.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 26, GRAN PEÑA. , A PARTIR DE LAS 23 ACTUARÁN OMAR “EL HALCÓN” MARTÍNEZ, Y RECITAL DEL CONJUNTO VOCAL LOS TOBAS.





CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINITY WAR (3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

24/05 - 25/05 - 26/05 21:30 (Cast) 00:30 (Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

24/05 AL 30/05 - 18:30 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

24/05 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 19:45 (Cast) 22:00 (Sub) 22:15 (Sub) 00:30 (Sub) 00:45 (Sub)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL ESPACIO (2D):

ANIMACIÓN (APT)

24/05 - 16:00 (Cast) 17:45 (Cast)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL ESPACIO (3D):

ANIMACION (APT)

24/05 - 16:30 (Cast)

ANIMAL (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

24/05 - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:20 (Cast) 00:40 (Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

24/05 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

24/05 - 25/05 - 26/05 22:00 (Sub) 00:45 (Sub)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

ANIMAL APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 20:30 -22:40

LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP RE- ESTRENO

CASTELLANO 2D: 15:25 (SOLO VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO)

HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS APTA 13AÑOS

C/R ESTRENO

CASTELLANO 2D: 18:10 - 20:40 -23:10

SUBTITULADO 2D: 23:10 (SÓLO JUEVES)

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 18:10 - 20:40 -23:10

SUBTITULADO 2D: 23:10 (SÓLO JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:25