CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Mayo 2018
Por El Liberal
24/05/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.00 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL 14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONÍA
19.00 DE A DOS
19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
20.00 EL PODIO
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EN VIAJE
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.24 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
06.41 BUSCANDO A RIN TIN TIN
08.26 SMITTY
10.15 EL GUARDAESPALDAS
12.45 EL NOVATO
15.16 CONOCIENDO A JANE AUSTEN
17.16 EL GUARDAESPALDAS
19.48 EL JUEGO DE ENDER
22.00 DESTINO FINAL 2
23.45 LA NOCHE DEL DEMONIO
TCM
08.07 LA NIÑERA
08.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.34 LA NIÑERA
11.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.49 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
13.54 PODER ABSOLUTO
16.07 GODZILLA
18.34 DESCARRILADOS
20.28 FURIA EN DOS RUEDAS
22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
TNT
07.20 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE
09.01 STEP UP 3D
10.34 DINOSAURIO
11.59 GRANDES HÉROES
13.48 LO MEJOR DE BILLBOARD MUSIC AWARDS
13.50 UNA PAREJA EXPLOSIVA
15.38 TITANES DEL PACÍFICO
18.02 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
19.57 LO MEJOR DE BILLBOARD MUSIC AWARDS
19.58 RESCATE DEL METRO 123
22.00 EL TURISTA
23.57 ROSARIO TIJERAS
00.52 GUARDIANES DE LA GALAXIA
SPACE
06.00 SPOILER ALERT
07.09 ATRACO EN 7 MINUTOS
08.42 OLAS SALVAJES
10.43 OLAS SALVAJES 2
13.00 ATRACCIÓN PELIGROSA
15.26 UN PLAN PERFECTO
17.33 UNA PAREJA EXPLOSIVA
19.30 ARMA MORTAL 4
22.00 CASTORES ZOMBIES
23.34 TERRITORIO GRIZZLI
CINECANAL
10.00 HÉROES FUERA DE ÓRBITA
11.05 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
12.57 EASY A
14.40 TITANIC
18.17 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
20.10 MONSTER TRUCKS
22.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
13.00 AMERICAN IDOL
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO sur 1991)
+HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “DEMI” CARABAJAL Y PABLO CARABAJAL Y “SANAVIRONES”.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+SÁBADO 26, A LAS 22, TERE PEREYRA PRESENTA SU DISCO “CICLOS, VENGO Y ME VOY”, CON RITMOS LATINOAMERICANOS.
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
+ SÁBADO 26, A LAS 23, RODRIGO SALVATIERRA Y LEYLA HAICK.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 24, A LAS 22, SE PRESENTARÁN “LOS BALLETS DE ARAIZ” EN “CABALGATA”, DEL MAESTRO OSCAR ARAIZ, PARA CONMEMORAR LA GALA PATRIA. EL MARTES 22, A PARTIR DE LAS 8, SE ENTREGARÁN REMANENTES DE ENTRADAS.
+SÁBADO 26, A LAS 21.30, HERNÁN PIQUÍN PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO
“ENTRE TANGOS Y
BOLEROS”.
+ DOMINGO 27, A LAS 22, HECATOMBE.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 26, GRAN PEÑA. , A PARTIR DE LAS 23 ACTUARÁN OMAR “EL HALCÓN” MARTÍNEZ, Y RECITAL DEL CONJUNTO VOCAL LOS TOBAS.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINITY WAR (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
24/05 - 25/05 - 26/05 21:30 (Cast) 00:30 (Cast)
AVENGERS: INFINITY WAR (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
24/05 AL 30/05 - 18:30 (Cast)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
24/05 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 19:45 (Cast) 22:00 (Sub) 22:15 (Sub) 00:30 (Sub) 00:45 (Sub)
LUIS Y SUS AMIGOS DEL ESPACIO (2D):
ANIMACIÓN (APT)
24/05 - 16:00 (Cast) 17:45 (Cast)
LUIS Y SUS AMIGOS DEL ESPACIO (3D):
ANIMACION (APT)
24/05 - 16:30 (Cast)
ANIMAL (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
24/05 - 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:20 (Cast) 00:40 (Cast)
HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
24/05 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
24/05 - 25/05 - 26/05 22:00 (Sub) 00:45 (Sub)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMAL APTA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 20:30 -22:40
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP RE- ESTRENO
CASTELLANO 2D: 15:25 (SOLO VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO)
HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS APTA 13AÑOS
C/R ESTRENO
CASTELLANO 2D: 18:10 - 20:40 -23:10
SUBTITULADO 2D: 23:10 (SÓLO JUEVES)
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 18:10 - 20:40 -23:10
SUBTITULADO 2D: 23:10 (SÓLO JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:25