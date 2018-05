Rouvier: “Se aceleró la tendencia negativa”

24/05/2018 -

Una encuesta realizada por Ricardo Rouvier y Asociados destacó que este mes "se aceleró la tendencia negativa en la imagen del presidente Macri y de la gestión de Gobierno". " En el último mes, que comprendió la turbulencia financiera de días pasados, continuó más aceleradamente la tendencia negativa en la imagen del Presidente Macri y de la gestión del gobierno. Esta tendencia comenzó en diciembre con la sanción de la ley previsional, a lo que se sumó el caso Triaca, la inflación, y los tarifazos", señaló Rouvier. Agregó que "la gestión de la administración central recibe una calificación más negativa que la propia imagen personal de Macri". A su vez, "las expectativas económica siguen cayendo y la previsión de aumento de la inflación obtiene muchas menciones. Casi el 70% de los encuestados dice que a partir de junio los precios continuarán en alza. En el último mes persiste la pérdida de confianza con respecto a la economía. La previsión optimista que tenía el oficialismos para mayo, quedó pulverizada en medio del desequilibrio con el tipo de cambio y las tasas de interés". Puntualizó que "el impacto de la crisis en la relación Gobierno / Sociedad se focalizó en el Presidente, pero no pudo evitar en esta oportunidad que hubiera daños colaterales como el que sufre la imagen de la Gobernadora de la Pcia. de Bs.As. Aunque sigue teniendo la mejor imagen, la tendencia de María Eugenia Vidal cambió de dirección, creciendo la calificación negativa en detrimento de la positiva. Esta caía es más leve que la del Jefe de Estado". Asimismo, "consultados los votantes de Cambiemos, el 31% manifiesta su arrepentimiento por haber optado por Macri en el 2015. Hay un 50,6%, es decir la mitad de los votantes, que por el contrario, manifiesta que no está arrepentido y el 18,2% no sabe/no contesta". " Como veníamos observando –señaló- en la medición del mes anterior, la imagen de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo una leve recuperación. Durante este último mes siguió creciendo, disminuyendo la distancia entre su calificación negativa (55%) y la positiva (42,8%)".