Guillermo ya analiza el arribo de refuerzos para el equipo

24/05/2018 -

Ya quedó atrás la obtención del bicampeonato y la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, y aunque en el medio está el Mundial de Rusia, en Boca ya están pensando en lo refuerzos para la próxima temporada. Guillermo Barros Schelotto se refirió a este tema: "Ya estamos trabajando en eso. Siempre lo conversamos con Angelici. Muchas veces no llegan los refuerzos porque el jugador quiere ir a Europa y no podés quedarte con la primera opción", aseguró. Además, dio detalles de cuántos jugadores pretende y cuáles serían los puestos a cubrir: "Tenemos que apuntar a tres refuerzos de jerarquía. Necesitamos calidad, no un montón de jugadores. Hay que ver quiénes se van, lo cual es una situación incómoda. Es importante sumar algún central, quiero ver cómo está Gago, y estará la posibilidad de traer un volante", dijo.