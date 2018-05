Cuál es la situación de la imagen de cada referente ante la opinión públi

24/05/2018 -

Cuando aún falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2019, el candidato natural de Cambiemos para una segunda presidencia, Mauricio Macri, tiene un porcentaje de imagen negativa superior a la positiva.

La medición de Sinopsys en todo el país indicó que el presidente Macri tiene un 37,9% de imagen positiva mientras que un 42,2% guarda una imagen negativa. En tanto, hay un 19% que tiene una opinión "ni" sobre el Presidente: ni buena ni mala.

Cabe destacar que en mayo de 2017, la imagen positiva del presidente Macri era de un 44,1% y la negativa de un 37%.

En este mayo, la imagen de Macri alcanza su grado más alto de positivismo en la Capital Federal con más de un 34% de aprobación mientras en el interior del país solo alcanza el 28%. Pero, la percepción de imagen mala a muy mala recoge en Capital Federal un 45% y en el interior un 48%.

Por su parte, la ex presidenta Cristina Kirchner revela un 32,1% de imagen positiva mientras un 58% posee una imagen negativa de la ex mandataria. En su caso, solo un 9,3% no tiene opinión sobre ella.

En mayo del año pasado, la imagen positiva de CFK era de 28,2% y la negativa de 59,3%.

En la encuesta de este mes, en el interior del país recoge un 31,3% de aprobación y en la Capital Federal un 32% de imagen positiva. A su vez, la imagen negativa de CFK alcanza en el interior un 54% y en Caba un 57%.

Por su parte, Sergio Massa el líder del Frente Renovador, tiene según esta encuesta una valoración positiva de 22,4% y una negativa de 42,6%. Hace un año, su imagen positiva era de un 26% y la negativa de un 36,9%.

En tanto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, muestra una imagen positiva mayor aún que la de Mauricio Macri: Un 51,1% contra una visión negativa de la gente de su imagen de un 32,5%.

En el caso de Vidal, en mayo del año pasado su imagen positiva ascendía a un 54,9% mientras que la percepción negativa por parte de la gente de la gobernadora era de un 29,2%.

La imagen positiva de la gobernadora bonaerense alcanza un 53,7% en el interior del país y un 29,8% de imagen negativa en ese mismo ámbito.

A su turno, el ex candidato a presidente Daniel Scioli, tiene un 16,3% de imagen positiva y un 55,7% de imagen negativa según Sinopsys.

Por su parte, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien se muestra como una oposición al gobierno nacional alejado del kirchnerismo y dentro del PJ, tiene una imagen positiva de 30,1% y una negativa de 36,9%.