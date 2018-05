Junto con Omar Labruna va por el gremio de los técnicos

24/05/2018 -

Ricardo Caruso Lombardi se refirió también a su candidatura gremial e invitó a todos los entrenadores de la provincia a acercarse y comentar sus inquietudes. "La lista la conformamos Omar Labruna y yo, creo que a todos los técnicos afiliados les va a servir mucho. Quiero que me cuenten sus problemas los técnicos de Santiago, porque estamos luchando por agarrar el gremio y darles algo a los técnicos que no tienen nada. No tienen obra social, no tienen nada de nada", manifestó.

"En Santiago está con nosotros el señor Martín Acuña que hace muchos años pelea contra el gremio actual de Cocco, que hace 26 años es secretario Gremial y nunca hubo elecciones porque no tenía nadie en contra. Ahora tuvimos la suerte de que nos escucharon y se suspendió la elección", agregó.