Caruso Lombardi: "Dirigir a la selección es una tortura"

Ricardo Caruso Lombardi fue muy crítico con Lionel Messi y con el seleccionado argentino.

24/05/2018 -

Ricardo Caruso Lombardi es un entrenador mediático, pero por su estilo frontal no se calla nunca. Y ayer, en una entrevista que le concedió a Radio Panorama, abordó todos los temas de actualidad de la selección.

"Tengo muchas dudas. Me provoca un cierto hormigueo no tener un cinco de marca. Tener a Mascherano solo me parece que no sirve, necesitamos alguno un poquito más joven, caso Kranevitter, Ascacíbar o Marcone. Tenemos un solo nueve que es Higuaín, nos hace falta uno más, Lautaro Martínez o Alario. Tenemos muchos marcadores de punta izquierdo, Ansaldi, Tagliafico, Rojo y Acuña pueden jugar ahí, tenemos muy cubierto ese lugar y no tanto el de cuatro. No tenemos un ocho, si jugamos con tres medios no hay un ocho como Pablo Pérez o Enzo Pérez. A Centurión lo hubiera llevado porque es un jugador en el uno contra uno, desequilibra mucho", comenzó cuestionando la nómina de 23 de Sampaoli.





Sobre Centurión agregó: "Lo voltean porque es Centurión. Si hubieran encontrado a Agüero o alguno de ellos en un cumpleaños, no decían nada. Pasa que a Centurión lo tienen que castigar con algo y era la excusa perfecta para voltearlo. Es una excusa, no merece estar afuera de la selección ese chico. Tiene un rendimiento enorme y hay que llevarlo".





Sin nombrarlo, Caruso Lombardi comenzó a criticar a Lionel Messi. "La selección tiene que tener a los mejores del momento. Lamentablemente los técnicos no se pueden mover en la selección, es una tortura dirigir la selección, los técnicos la sufren. Por eso en cuatro o cinco años se tuvieron que ir todos. Ningún técnico pudo hacer lo que quiso, ese es mi punto de vista", disparó.





"Tenemos a la figura mundial y es la que tiene el joystick de la situación", agregó. Hasta que finalmente nombró al rosarino: "Simeone no quiere agarrar la selección, Gallardo tampoco. Cuando Messi no esté más en la selección, seguramente van a ir".





"Es muy difícil ser técnico con él, por eso todos los técnicos se van, no pueden estar con él. Por más que nos critiquen por lo que decimos, es así. No es muy difícil darse cuenta, por eso siguen jugando jugadores que ahora no están para jugar en la selección", agregó tirando más leña al fuego.

Y siguió: "Si Messi no se deja rodear, es muy difícil. Si Messi se deja rodear siempre con los mismos, vamos a quedar siempre en el mismo lugar. Ese es el problema que tenemos. Si sabe que es el mejor de todos, que se deje rodear por los que están mejor en este momento, no por los que lo vienen acompañando hace diez años".

Sobre la resistencia de la gente con esta selección, sostuvo: "La gente la tiene re clara, pero es el mundo de ellos, quieren la revancha. Entonces o nos tapan la boca o se van sin pena ni gloria, es así de simple. Pero no les importa mucho lo que la gente opine".





Caruso desconfió de la lesión que dejó sin Mundial a Sergio Romero. "No creo que Romero esté lesionado. ¿Qué estudio le hicieron? Ninguno. Puede ser que ‘Chiquito’ no haya querido ir al banco y prefirió salir de esa manera y listo. Te tienes que guiar por los tuits de la señora, él no va a contar nada, no va a decir nada. Pero es así, sabía que Armani era el que iba atajar y prefirió dar un paso al costado", disparó sin pelos en la lengua.





Y ante la consulta sobre qué es hacer un buen mundial para Argentina, respondió: "Salir campeón, si segundo ya salimos".