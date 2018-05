Fotos El dibujo táctico de Sampaoli, bajo la lupa de los entrenadores locales

24/05/2018 -

El 2-3-3-2 que dijo utilizará Jorge Sampaoli con la selección argentina en Rusia 2018 fue el disparador para que EL LIBERAL consultara a cuatro entrenadores del medio local sobre este novedoso dibujo táctico. Luis Valoy, Héctor Ayuch, Germán Montenegro y Diego Piedra dejaron sus puntos de vista sobre el tema.

nLuis Valoy: “Seguramente el sistema va a ser acorde al rival. Si el equipo contrario te juega con un punta, va a poner dos en el fondo. En este 2-3-3-2, los volantes externos van a ser Tagliafico y Mercado, mientras que el más retrasado será Biglia o Mascherano, esto es para sumar gente al medio y tratar de ganar y salir rápido en ataque. Esa es la idea que tiene Sampaoli, porque los volantes externos que él va a utilizar, para mí son dos defensores que, cuando se pierda la pelota, van a retroceder y se arma la línea de cuatro y hasta de cinco, con el volante central.

Seguramente él está pensando en los rivales con los que va a empezar el Mundial. Después, cuando tenga un rival que te ataque con dos o con tres, ya creo que va a armar línea de cuatro sin mover, sin hacer cambios. Es una idea buena que se la puede utilizar en determinados partidos, no siempre”.

nHéctor Ayuch: “En el fútbol ya está todo inventado. Por ahí los entrenadores, para dejar una imagen o un estilo, empiezan a mencionar sistemas como éste. Este tipo de sistema, a mi modo de ver, significa que va a defender con cinco y que va a atacar hasta con cinco también. Si te ponés a pensar, en ese 2-3-3-2, los cinco primeros son los que van a defender en el momento que tengan que retroceder, y los otros cinco son los que van a atacar. Para hacer ese tipo de juego tienes que tener jugadores que vayan y vengan como los que hay en la actualidad muchos con esas características. Es simplemente mencionar un sistema como para que quede un precedente del estilo con el que ha jugado Sampaoli, pero siempre va a ser la misma cantidad para defender y para atacar”.

nGermán Montenegro: “Los sistemas tácticos varían según el rival y adentro los jugadores deciden también. Hay veces que esa línea de dos defensores puede ser mentirosa, porque puedes tener hasta cinco defensores. Eso va variando según el rival, según los jugadores como se vean dentro del campo de juego. Uno puede poner un sistema táctico antes de un partido, pero después puede haber muchos movimientos.

n Diego Piedra: “No puedo traicionar a mi idea. Ningún sistema será superior a otro si no logra convencer a los jugadores. Luego, desde ahí, si están en condiciones de aplicarlo, fantástico. Presión más ataque, esperar y salir de contra, posesión del balón para que el rival no juegue, etc. Hoy en día lo que elija necesitará del 100% de cada jugador. Y ésa es mi duda”.