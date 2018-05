D’Onofrio defendió la presencia del arquero ante Flamengo

24/05/2018 -

La inclusión de Franco Armani en el partido de anoche ante Flamengo de Brasil trajo algunas controversias, sobre todo por el lado de los que opinaron que el arquero debía sumarse a los trabajos de preparación de la selección argentina en Ezeiza.

"No me llamó nadie y no hubiera sido serio", dijo anoche el presidente Rodolfo D’Onofrio cuando fue consultado en las horas previas al partido con los brasileños.

"Si no hagamos una cosa, que no juegue con Israel, que no juegue con Haití. Que sé yo, me parece tan tonto eso", acotó el titular del Millonario para darle un cierre definitivo a esta cuestión.