Preocupa en Santiago el aumento de episodios de violencia protagonizados por adolescentes

24/05/2018 -

En los últimos tiempos, los hechos de violencia protagonizados por adolescentes, mayormente mujeres, a la salida de los colegios o en lugares públicos, llamó la atención de profesionales ligados a la formación y al desarrollo de los chicos, quienes alertaron que hay que tomar medidas para alertarlos sobre lo nocivo de estas acciones en las que ponen en riesgo su integridad física y la de sus pares.

Consultadas por EL LIBERAL, la psicopedagoga Ana Gálvez, y la psicóloga Rosario Sanguedolce coincidieron que en la actualidad las redes sociales juegan un rol primordial en este tipo de comportamientos, ya que ante la falta de valores y ejemplos, los chicos tratan de mostrar su liderazgo protagonizando peleas callejeras, que generalmente son alentadas por algunos de los miembros de su grupo de pertenencia.

"Hay una irritabilidad total de la gente adulta, y por lo tanto, de los niños y adolescentes. Los adolescentes muestran su soledad en lo que están realizando, su incapacidad de tener paciencia, de interactuar, de crear con otro, y básicamente, los están dominando las acciones que de por sí son violentas: motos, velocidad, vehículos en general, lo que están consumiendo, la forma en que se relacionan con sus amistades, que no son con todo tipo de personas, sino con ciertos amigos; en horarios que no son los mejores", analizó la licenciada Ana Gálvez.

"La violencia en los jóvenes es algo que hoy en día se está viendo más seguido por influencia de las redes sociales, porque es algo que siempre ha existido. Lamentablemente, al formar grupos para tomar una identidad, que es parte de la adolescencia, arman estas banditas donde el punto en común es la rivalidad, y eso genera agresión. Vemos que la violencia, además de que se la muestra, también es arengada; mientras estés peleando y te filmen, más conocida te vas a hacer, y eso tiene que ver también con la necesidad de mostrarse", expuso por su parte la licenciada Sanguedolce.

En lo que hace a la forma en que se pueden prevenir estos episodios, las profesionales coincidieron en que debe haber una labor conjunta entre la familia y la escuela.

"Lo conveniente, como mamá y papá, para preservar la seguridad de un hijo, es tratar de interactuar como padres y como adultos con el grupo inmediato que rodea al adolescente: con quién o con quiénes vas a ir, a qué lugares, quedar en contacto con distintos teléfonos por si no nos contesta uno. Para mí, no existe otra manera de controlar, no tanto a los hijos, sino a la situación que puede dañar a un hijo", propuso Ana Gálvez.

Mientras que Rosario Sanguedolce, consideró: "Esto es algo que se debe tener en cuenta como padres y como docentes, enseñarles a nuestros hijos y a nuestros alumnos, que no hay necesidad de mostrar todo, que hay una parte pública y una parte privada; que hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir, y que la violencia es algo que no tiene que pasar y que si lo mostramos no está bien".

"Lamentablemente, hoy nuestros adolescentes están expuestos a muchos peligros. Los padres, sin caer en el control tan estricto, tienen que guiarlos, porque no son adultos, están en un proceso. En la escuela también se debe generar conciencia de esto, que debe haber respeto por uno mismo y por el otro, para no poner en riesgo nuestra integridad y la del otro. Hay chicos que creen que deben liderar un grupo desde la violencia, y eso es un peligro", cerró la profesional.