El déficit comercial acumula u$s 3.420 M. en el cuatrimestre

Fotos DÓLARES. Por la menor cantidad de exportaciones, los dólares que ingresan al país son menores que los que salen por importaciones.

24/05/2018 -

El intercambio comercial cerró abril con un déficit de u$s 938 millones, superior al rojo de u$s 112 millones de igual mes del 2017, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo precisó que en abril las exportaciones sumaron u$s 5.164 millones con un crecimiento interanual de 6,2%, mientras que las importaciones ascendieron a u$s 6.102 millones, con un aumento de 22% con respecto a 2017. Con este resultado, el primer cuatrimestre del año cerró con un déficit de u$s 3.420 millones, frente a los 1.290 millones de enero-abril de 2017.

El Indec indicó que la caída de 179 millones de dólares de las exportaciones de productos primarios se debió principalmente a las menores ventas de porotos de soja, que no pudieron compensar aumentos significativos como los correspondientes a exportaciones de cebada, que se expandieron 51 millones de dólares, y de pescados, crustáceos y moluscos, con una suba de 28 millones de dólares.

Durante abril, los principales socios comerciales de la Argentina fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden, que absorbieron 29,7 por ciento de las exportaciones y abastecieron 55 por ciento de las importaciones

Las exportaciones a Brasil alcanzaron 912 millones y las importaciones u$s 1.694 millones, lo que dejó un saldo deficitario en u$s 782 millones.

En tanto, las ventas a China totalizaron 262 millones de dólares y las compras 1.084 millones, con un saldo negativo de 822 millones.

Con EEUU

En el caso del comercio con los Estados Unidos, las exportaciones sumaron u$s 359 millones y las importaciones 576 millones, por lo que el déficit fue de 217 millones.Los superávits más importantes correspondieron al comercio con India, de u$s 183 millones; Chile, de 170 millones; Argelia, de 130 millones y Egipto, de 127 millones.