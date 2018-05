Colocaron deuda en Letes por u$s 500 M.

24/05/2018 -

El Ministerio de Finanzas colocó Letras en Dólares por u$s 500 millones, a través de dos emisiones que pagaron ente 4% y 4,30 %, en una operación en la que no se convalidaron tasas mayores, informó esa cartera.

Para las "Letes" a 176 días se recibieron ofertas por u$s 748 millones, pero el ministerio que dirige Luis Caputo solo tomo u$s 300 millones, para convalidar una tasa nominal anual del 4%. Algo similar ocurrió en la otra Lete, con vencimiento a 365 días, donde se recibieron ofertas por u$s 306 millones, de los cuales se aceptaron u$s 200 millones a una tasa de 4,30% nominal anual.

A 176 días el precio de corte fue de u$s 981,07 por cada u$s 1.000 de VN.