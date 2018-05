Fotos No estará en el Bailando 2018 "por motivos laborales"

24/05/2018 -

Hernán Piquín no sabe de etiquetas a la hora de bailar. Las danzas clásicas y contemporáneas fueron su tarjeta de presentación. A partir de allí se abrió camino hacia otros géneros en los que su talento siempre brilló. Fue en el Bailando por un Sueño donde demostró que las ataduras a estereotipos no le sientan bien. Desde lo clásico y contemporáneo hasta la cumbia y árabe danzó con Noelia Pompa en el mediático espacio de Marcelo Tinelli. Y fue en la pista del Bailando en donde en el 2010 tuvo una participación especial en la apertura del Aquadance, mientras que en el 2011 y el 2012 se consagró campeón, en el 2014 subcampeón y en el 2017 fue semifinalista. Ahora, recorre el país con "Entre boleros y tangos", espectáculo con el que vendrá a Santiago este sábado 26 para presentarse, a las 22, en el teatro 25 de Mayo. Los espectadores podrán disfrutar la combinación exacta, boleros que enamoraron el mundo por su estilo y elegancia junto a la sensualidad y el virtuosismo del tango escenario. Dentro del repertorio están "La Cumparsita", "Penumbras", "Nostalgias", "El día que me quieras", "Bésame mucho", "Vuelvo al Sur", "Algo contigo", "Contigo aprendí" y "A mi manera". Antes, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL ¿Vuelves al Bailando por un Sueño? Este año no puedo por motivos laborales. Estamos con esta gira y muchos proyectos que están por salir. Así que como no tenía tiempo para hacer todo, decidí dedicarme a lo que venía haciendo. ¿Te imaginas bailando hasta el final de tus días o te desvela la proximidad de un retiro? ¿A qué te dedicarías si te alejas? (Risas) Te imaginas bailando hasta mis últimos días? No, la verdad que bailar me hace bien, pero cuando deje de emocionar al espectador, ese día será mi ultima función como bailarín, luego seguiré desde otro lugar. Tangos y boleros ¿Es búsqueda constante, como artista, el subirte a un escenario con dos géneros populares como son el tango y el bolero? Sí, absolutamente. Creo que es el crecimiento de un artista el buscar siempre, dar lo mejor de uno, tener la posibilidad de buscarse, perderse, encontrarse. Este espectáculo -si bien no tiene un hilo conductor-, creo que a lo que sí conduce es a la emoción, al sentimiento. Son los tangos más emblemáticos y los boleros más románticos. ¿Hay memoria emotiva o es el virtuoso Piquín el que "vuela" alto al poner su cuerpo a "La Cumparsita" o "A mi manera"? No utilizo la memoria emotiva, trato de entregarme a la música y al sentimiento que conlleva, conectarme con mis compañeros, con mi partenaire, y con el público que es lo más importante, poder conectarme con ellos y lograr esa comunicación para poder emocionarlos. ¿"Entre boleros y tangos" tiene similitudes o abreva algo de "Balada para mi muerte" y "Pasional"? No, ninguna similitud. Son espectáculos muy distintos, desde las imágenes que se proyectan continuamente en el ciclorama, las coreografías son todas nuevas, y además la incorporación de los boleros. Has logrado perdurar y trascender más allá de los vaivenes económicos del país. ¿Cómo se logró esto? Trabajando honestamente, seriamente, tratando de llegar a cada rincón del país con los espectáculos para que la gente que no puede viajar a Buenos Aires tenga la posibilidad de ver el show en su pueblo, ciudad o provincia. ¿Un mundo sin arte está destinado a su fracaso? Por supuesto, un mundo sin arte no es mundo. ¿Danzar para vivir o vivir para danzar? El arte salva, el arte cura. El arte es vida.