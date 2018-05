Eliana y Wanda salieron con los tapones de punta a pegarle a Jorge Sampaoli

24/05/2018 -

Eliana Guercio y Wanda Nara no anduvieron con vueltas a la hora de cuestionar a Jorge Sampaoli, DT de la selección argentina. Guercio le dijo de todo luego de que Sampaoli desafectara a Sergio Romero.

El marido de la modelo se quedó afuera del Mundial de Rusia por una lesión. Guercio cuestionó la decisión y hasta tildó de mentiroso al cuerpo técnico.

En tanto, Nara también reaccionó en su cuenta de twitter, con una indirecta a Sampaoli luego que éste dejara afuera del equipo argentino a Mauro Icardi. Y Wanda disparó: "29 goles en 34 partidos". Haciéndole saber lo que se perderá la selección Albiceleste al no convocar al delantero del Inter de Milán.

Pero, quien fue a fondo es Eliana. Fue directa cuando dijo: "Hay mucha gente que lo quería afuera". "¿Qué pasó? Mala suerte. Qué va a ser...", expresó Eliana. A la par de esa resignación, la exmodelo volvió a lanzar sus críticas -como hizo desde las redes sociales ante quienes sembraron sospechas y "dijeron mentiras" sobre la lesión en la rodilla que dejó a su marido "Chiquito" Romero afuera del Mundial de Rusia.

"Es algo menor. No tiene absolutamente nada roto", declaró Guercio en diálogo con el programa Los Ángeles de la mañana. Y aventuró que, de someterse en estas horas a la "cirugía menor" que demanda tal afección, "en 10 días" Romero estaría apto para jugar, siendo que aún restan más de tres semanas para el debut de la Selección contra Islandia.

Y apuntó a quienes "hablan de ineptos, están desinformados, no hacen bien su trabajo o tienen intereses personales. Hay mucha gente que lo quería tener afuera -acusó-. Escuché barbaridades. Me indignó que dijeran que estaba roto, como justificando que no esté (en la Selección). Estoy cansada de que mientan impunemente".