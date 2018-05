Yanina Latorre y un fuerte comentario en contra de Guercio

24/05/2018 -

Eliana Guercio estalló tras la baja de su marido, Sergio "Chiquito" Romero, del Mundial de Rusia. Y se despachó contra todos.

Atenta a las declaraciones de la mujer de Romero, Yanina Latorre fue por más y de forma directa, indagó a la blonda. "Eliana, ¿él te dijo que escribas esto?", disparó haciendo referencia a sus picantes tuits.

Ante la respuesta de Eliana, quien dijo que "Chiquito" no sabía nada, Yanina fue por más. "Cuando Ángel estaba de vacaciones, yo te pregunté por los problemas de las botineras y vos me dijiste que respetabas mucho la carrera de tu marido y que no quería hablar de las chicas para no traer un problema en el vestuario. Ayer estabas tan enojada que yo pensé que entre los dos habían armado esto", sentenció Latorre.

Guercio respondió: "No, él tiene un perfil súper bajo y es un chico que lo que tiene que decir, lo dice él y no necesita que yo lo diga. Le conté que hace una semana me había abierto un Twitter y le tiré toda la información de una".