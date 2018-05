Ricardo Jaime inició una huelga de hambre

Fotos Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de la Nación, está en huelga de hambre en la cárcel de Ezeiza.

Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de la Nación, está en huelga de hambre en la cárcel de Ezeiza en señal de protesta porque le aumentaron la pena y le sumaron la acusación de estrago culposo en la causa por la tragedia de Once.

Según dijo a Radio 10, lo hizo para "hacer visible lo que está sucediendo con algunos jueces de la Argentina".

"Estoy en huelga de hambre desde el día 8 (de mayo), una vez conocida la noticia del fallo de la Cámara, que no sólo me aumentó la pena sino que me acusó de estrago, algo de lo que el tribunal no me acusaba. El fallo inicial era por malversación. Yo dejé la administración pública en 2009, sin tener ningún accidente con víctima alguna", expresó.

El ex funcionario del kirchnerismo explicó que el motivo de su protesta es porque el fallo de los jueces Eduardo Riggi y Carlos Mahiques es "eminentemente político".

"Es un ataque a mi persona y al proyecto político que defendí durante seis años", sostuvo.



"La figura de estrago no me corresponde, porque me fui de la secretaría de Transporte en 2009 y el accidente en la estación de Once fue en 2012. ¿Qué responsabilidad puedo tener yo cuando quedó demostrado que fue culpa del motorman, quien ya fue condenado por eso?", se preguntó.

Elevaron la pena

El 8 de mayo, la sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal elevó a 8 años de cárcel la pena para el ex secretario de Transporte por la tragedia ferroviaria de Once.

Con el voto de dos de los tres magistrados, el fallo redujo las condenas al sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi, y al empresario Claudio Cirigliano.

De esa manera se le elevó dos años la pena a Jaime, que hasta ese momento estaba condenado a 6 años al ser considerado partícipe necesario de administración fraudulenta. Pero la Cámara decidió sumarle un cargo y subirle la condena.