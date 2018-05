Alumnos de Los Juríes y El Arenal visitaron al Gobernador

Fotos El encuentro con los estudiantes se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora recibió a los alumnos del Colegio Secundario Lancelot Carrol así como también a alumnos del PCTBI (perito comercial técnico bancario impositivo) de la localidad de Los Juríes, departamento Taboada y también a estudiantes de la Agrupación 86.036, de El Arenal, Departamento Jiménez.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”, en la casa de Gobierno, enmarcado en el programa “Conociendo mi Provincia”.

La delegación escolar del Colegio Secundario Lancelot Carrol estuvo compuesta por alumnos de 5to año y alumnos de PCTBI; mientras que la delegación de la Agrupación 86.036 de El Arenal también estuvo compuesta con alumnos de 5to año.

La rectora del Colegio Secundario Lancelot Carrol, Prof. Cecilia Bravo agradeció al primer mandatario provincial “hace dos meses usted nos visitó en nuestra escuela dejando inauguradas las obras de refacción y queremos agradecerle por permitirnos tener un nuevo colegio, que nos cambió la vida. La comunidad de Los Juríes tiene un gran aprecio por usted”, señaló la docente.

Uno de las alumnas, Rocío Villalba en representación de sus compañeros manifestó su emoción “muchas gracias por todo lo que hace por nuestro pueblo y también por darnos la oportunidad de realizar este hermoso viaje que nos permite conocer muchas cosas y por poner siempre la mirada en el interior”.

Por otra parte la Rectora de la Agrupación 86.036 de El Arenal, Prof. Nancy Palma le dijo al Dr. Zamora “en su figura depositamos la esperanza de los pueblos, sobre todo de la educación rural. La educación trae aparejada muchos cambios como ha sucedido en mis alumnos que en otras épocas no tenían el nivel secundario y que a partir de su gobierno ya tenemos la 5ta corte de egresados”, resaltó emocionada la profesora.

José Herrera un joven de El Arenal explicó que “hace tiempo atrás cuando no teníamos el secundario en El Arenal, los jóvenes tenían que ir a estudiar en una localidad de Tucumán. Hoy podemos seguir ampliando nuestra formación integral en un secundario propio y digno porque sin educación no somos nada. Sobre todo queremos agradecerle porque tenemos buenos profesores y autoridades que nos acompañan día a día en el camino, porque no solamente nos enseñan con teorías sino también con cosas de la vida que se aprende entre todos y así podemos mover montañas”.

Luego de haber compartido gratos momentos, para culminar el encuentro despidieron al Titular del Ejecutivo con música folclórica con instrumentos tocados por los alumnos oriundos de El Arenal.

Antes de la despedida, el Gobernador, Dr. Gerardo Zamora deseó una feliz estadía a toda la delegación y manifestó a los jóvenes “espero que la estén pasando bien, aprovechen para compartir experiencias. Es una alegría haberlos recibido en la Casa de Gobierno”.