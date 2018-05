Morgan Freeman es acusado de acoso sexual por ocho mujeres

Hoy 17:14 -

Siguen las denuncias de acoso contra figuras de Hollywood, y esta vez el acusado es uno de los más queridos. Ocho mujeres de la industria del cine acusaron por comportamiento indebido y acoso sexual a Morgan Freeman.

Una joven asistente de producción acusó al actor de tocamientos indeseados y comentarios sobre su figura y sobre su vestimenta a diario durante la filmación de Going in Style (2015).

En una de esas situaciones, Freeman trató de levantarle la falda en varias ocasiones mientras le preguntaba si llevaba ropa interior.

Otra mujer denunció acosos constantes durante la grabación de Now You See Me. “Sabíamos que si iba a estar por allí no debíamos llevar prendas que mostraran nuestros pechos, nuestras colas. Es decir, no debíamos llevar nada ajustado”, afirmó a la CNN.

Hasta tres periodistas de espectáculos denunciaron haber sido víctimas de comentarios inapropiados durante días de atención a la prensa previos a estrenos de películas. Las ocho mujeres coincidieron en que no revelaron antes lo sucedido por temor a perder el trabajo.

