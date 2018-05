CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Mayo 2018

Hoy 20:50 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

08.30 MORFI KIDS

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.45 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA

MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 TODO POR MI HIJA

22.45 KARA PARA ASK

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.35 STAFF

01.15 CIERRE DE

TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DE A DOS

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONÍA

19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 ESTUDIO ABIERTO

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA vs. INSTITUTO (J4) - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. INSTITUTO (J4) (R)





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

07.58 EL REY ESCORPIÓN

09.42 PARQUE JURÁSICO

12.08 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

14.37 EL REY ESCORPIÓN

16.22 PARQUE JURÁSICO III

18.06 LA MOMIA - LA TUMBA DEL

EMPERADOR DRAGÓN

20.08 PODER Y TRAICIÓN

22.00 EL LOBO DE WALL STREET

TCM

09.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.35 LA NIÑERA

11.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.50 GODZILLA

14.16 EL DEMOLEDOR

14.22 MOMENTO CRÍTICO

18.45 FURIA EN DOS RUEDAS

20.15 SOY ESPÍA

22.00 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

23.43 ¿Y DÓNDE ESTA EL PILOTO? II

TNT

10.27 UNA PAREJA EXPLOSIVA

12.15 LO MEJOR DE BILLBOARD MUSIC

AWARDS

12.17 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

14.02 RESCATE DEL METRO 123

15.58 PAUL

17.46 LO MEJOR DE BILLBOARD MUSIC

AWARDS

17.48 GUARDIANES DE LA GALAXIA

20.02 MONSTERS UNIVERSITY

22.00 2012

00.54 ROSARIO TIJERAS

01.49 RESIDENT EVIL 3. EXTINCI

SPACE

07.21 SOCIOS POR ACCIDENTE

08.56 SOCIOS POR ACCIDENTE 2

10.34 COBRA

12.23 UNA PAREJA EXPLOSIVA

14.21 ARMA MORTAL 4

16.47 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

19.52 AL FILO DEL MAÑANA

22.00 LOS HUÉSPEDES

23.56 EL CONJURO

CINECANAL

10.02 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10

DÍAS

12.12 LAS AVENTURAS DEL NIÑO TIBURÓN Y

LA NIÑA DE FUEGO

13.50 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA

TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

15.52 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

17.37 STAR TREK. SIN LÍMITES

19.50 COWBOYS Y ALIENS

22.00 AVATAR

SONY

10.30 DESAFÍO FOOD TRUCK

11.00 WTA INTERNATIONAUX DE STRASBOURG

13.00 DESAFÍO FOOD TRUCK

13.30 TOP CHEF

14.30 DESAFÍO FOOD TRUCK

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SHARK TANK COLOMBIA

22.00 DESAFÍO FOOD TRUCK

22.30 TOP CHEF





A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+SÁBADO 26, A LAS 22, TERE

PEREYRA PRESENTA SU DISCO

SOLISTA “CICLOS, VENGO

Y ME VOY”, CON RITMOS

LATINOAMERICANOS.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

+ SÁBADO 26, A LAS 23, RODRIGO

SALVATIERRA Y LEYLA HAICK.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 26, A LAS 21.30,

HERNÁN PIQUÍN PRESENTARÁ SU

ESPECTÁCULO “ENTRE TANGOS

BOLEROS”.

+ DOMINGO 27, A LAS 22,

HECATOMBE.

+ EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÒN

FIJO.

+SÁBADO 23 DE JUNIO, MIGUEL

MARTÍN, REGRESA CON EL

HUMOR DEL “OFICIAL GORDILLO”.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 26, GRAN PEÑA. , A

PARTIR DE LAS 23 ACTUARÁN

OMAR “EL HALCÓN” MARTÍNEZ, Y

RECITAL DEL CONJUNTO VOCAL

LOS TOBAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTIN Y SANTA FE)

+VIERNES 1 DE JUNIO, “LA PEÑA

DE MARCELO TOLEDO”.





CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D): AVENTURA, ACCIÓN (+13

AÑOS) 25/05 - 26/05 21:30 (Cast)

00:30 (Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR

(2D): AVENTURA, ACCIÓN (+13

AÑOS) HOY AL 30/05 - 18:30 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCION, CI-FI (+ 13 AÑOS)

25/05 - 26/05 - 14:30 (Cast) 17:00

(Cast) 19:30 (Cast) 19:45 (Cast)

22:00 (Sub) 22:15 (Sub) 00:30 (Sub)

00:45 (Sub)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (2D): ANIM. (APT)

25/05 - 26/05 - 27/05 - 14:30 (Cast)

16:00 (Cast) 17:45 (Cast)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (3D):

ANIMACION (APT)

25/05 - 26/05 - 27/05 - 14:45 (Cast)

16:30 (Cast)

ANIMAL (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

25/05 - 26/05 - 15:00 (Cast) 17:30

(Cast) 20:00 (Cast) 22:20 (Cast)

00:40 (Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

25/05 - 26/05 - 15:00 (Cast) 17:30

(Cast) 20:00 (Cast) 22:20 (Cast)

00:40 (Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

25/05 - 26/05 22:00 (Sub) 00:45

(Sub)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

ANIMAL APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 20:30 -22:40

LAS TARVESURAS DE

PETER RABBIT ATP REESTRENO

CASTELLANO 2D: 15:25 (SOLO

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS APTA 13 AÑOS

C/R ESTRENO

CASTELLANO 2D: 18:10 - 20:40

-23:10

SUBTITULADO 2D: 23:10 (SÓLO

JUEVES)

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 18:10 - 20:40

-23:10

SUBTITULADO 2D: 23:10 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:25