Turno para los cuartos de final del torneo Municipalidad de Frías

Hoy 21:43 - CHOYA, Choya (C). Mañana sábado se pondrá en juego los cuartos de finales del certamen denominado Municipalidad de Frías y que es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol. El escenario que albergará las emociones será el club Social y Deportivo Coinor de la Ciudad de la Amistad. Los equipos que accedieron a esta instancia fueron La Mexicana, Icaño, Watito, Deportivo Choya, Panificadora La Deseada, Carnicería Tres Hermanos, Los Ferroviarios y Atlético Quirós. Estos combinados dejaron en el camino de octavos de finales a Panificadora Suecia, Veteranos, Colonia Achalco, Influencia, Los Amigos, Los Canarios, M y M Deportes y La Casa del Plomero, respectivamente. Los cruces iban a ser determinado mediante sorteo en la reunión de la comisión directiva que se desarrollaba al cierre de la presente edición. El horario del primer partido fue fijado para las 14. Asociación Friense La Asociación del Fútbol Amateur Friense programó para mañana la segunda fecha del certamen que se disputa en el predio del Tiro Federal de Frías. El inicio del primer encuentro será a las 13. El fixture tiene el siguiente orden: Autoservicio Hernán vs. Mercadito del Valle; Los Tornillos vs. Loma Negra; Barrio Oeste vs. Tiro Federal; Chuschín vs Los Cuervos; Juan Perón vs. El Vasco Carnes. A última hora se medirán Los Verdes de Yapeyú vs. M y M Deportes. Los resultados de la primera fecha fueron: Tiro Federal 2, El Vasco 1; M y M Deportes 5, Los Cuervos 0; Los Verdes de Yapeyú 2, Loma Negra 0; Chuschín 1, Autoservicio Hernán 0; Juan Perón 1, Los Tornillos 0 y Barrio Oeste 3, Mercadito del Valle 0. De esta manera, el fútbol sigue siendo protagonista en esta zona de la provincia, en donde la pasión por la redonda se refleja en cada cancha que recibe al mejor fútbol de aficionados. Se viene otro fin de semana patrio muy especial para los jugadores amateurs, quienes animan cada partido y regalan espectáculo en los diferentes escenarios de todas las ligas