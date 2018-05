Se viene la 3ª fecha del torneo Antonio Albarracín

Hoy 21:44 - El Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero pondrá en marcha para este domingo la disputa de la tercera fecha del certamen de fútbol denominado Antonio Guiñy Albarracín. La jornada competitiva se desarrollará a partir de las 9.30 en varios escenarios, en donde los que ya pintan canas irán en busca de una nueva alegría. Para esta ocasión, la dirigencia del fútbol amateur programó los diferentes encuentros en varios escenarios de la provincia, en donde seguro se harán presentes los seguidores de cada uno de los conjuntos que entrarán en acción. Este es el programa completo de partidos previsto para el fin de semana dominguero. En cancha del barrio Jerarquizado (en la ciudad de La Banda): El Tony vs. Bobinados Piri. En cancha d Bioquímicos: Opinión Deportiva vs. Sara Mañu. En cancha de Parque Municipal: Eroplat vs. Tapiales Gemela. En cancha de Infantería: Irma/Cuinfase vs. Ateneo Ejército Argentino. En cancha de Cara Pintada: Abogados vs. Casa Olga. Será una jornada para seguirla bien de cerca, debido a la calidad de los jugadores. l