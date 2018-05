Comienza la sexta fecha del torneo más apasionante de la ciudad

Hoy 21:44 - LORETO, Loreto (c) Cinco fechas pasaron desde el inicio del torneo y el club Avenida empieza a sacar una pequeña ventaja sobre los otros equipos, sus escoltas prometen seguir dando pelea, queda mucho camino por recorrer en el torneo que llama la atención de todos los loretanos. Mañana a partir de las 13 en las instalaciones del club Unión Obrera se llevará a cabo la sexta fecha de este apasionante torneo. Comenzarán la jornada el club Esquineros vs. Jorge Newbery; Barrio Oeste vs. Zona Roja; Defensores Libertad vs. Albañiles; Barrio Libertad vs. Palermo; Mechero vs. Avenida; Alberdi vs. F.C.T.C.; Colonia vs. San Esteban; Defensores Remanso vs. Pinchas; 48 Viviendas vs. C.S.D.B.O.; Bushcas vs. Alma y Vida. Resultados La fecha anterior terminó con los siguientes resultados: San Esteban 1, Mechero 2; Esquineros 3, Defensores Libertad 1; Pinchas 1, 48 Viviendas 1; Zona Roja 0, Jorge Newbery 2; F.C.T.C. 1, Bushcas 0; Avenida 1, Barrio Oeste 1; C.S.D.B.O. 1, Colonia 1; Albañiles 1, Barrio Libertad 2; Defensores Remanso 0, Alma y Vida 1; Palermo 1, Alberdi 1.l