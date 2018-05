Hoy y el domingo habrá acción por la penúltima y última fecha del Apertura

Hoy 21:45 - La dirigencia de la Liga Comercial de Fútbol que hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de La Banda pondrá en marcha desde hoy y hasta este domingo la penúltima y última fecha del apasionante Torneo Apertura. La acción contará solamente con seis partidos correspondientes a las Zonas A y B, debido a que las otras zonas ya tienen a los clasificados. Por el lado de la Zona C quedaron clasificados los equipos de Aut. Zahuy y Lealcito’s; y en la Zona D, Distribuidora Romero e Innovar Celulares, quienes se metieron en el octogonal final. Todos los encuentros se jugarán en la cancha Nº 1 con la siguiente programación. Para hoy, a las 11.30: JM Deportes vs. PLB; 13, Súper Eli vs. Routers S.A.; 14, Mi. Al. Ma. vs. Las Malvinas; 15, Roberto Chelala vs. Milos Bar FC; 16, Ferretería Ovejero vs. La Ferretería; 17, Produnoa S.A. vs. Híper Libertad. Domingo: 11.30, Produnoa S.A. vs. PLB; 13, Mi.Al.Ma. vs. Roberto Chelala; 14, Routers SA vs. Miliy B; 15, JM Deportes vs. Súper Eli; 16, Ferret. Ovejero vs. Milos Bar FC; 17, Híper Libertad vs. Las Malvinas FC.l