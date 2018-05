Nuevo capítulo para los muchachos del comercio en el complejo del sur capitalino

Hoy 21:46 - En medio de una gran expectativa, los muchachos de comercio tendrán acción este fin de semana. Será este domingo cuando se pondrá en escena la disputa del certamen Anual Julio Walter Gómez, correspondiente a la séptima fecha de la primera fase, evento que organiza el Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago de Estero. A continuación le ofrecemos toda la programación completa de la jornada deportiva prevista para este domingo en el sur santiagueño. En cancha Nº1: a las 9.30, Pritty vs. Servicio Eléctrico Díaz (Libre); 11, Súper Vea vs. Línea Blanca (Libre); Namaskar vs. Ferretería Comercial Colón (Libre); 13, Óptica Molinari vs. Las Malvinas Sur (C 35); 15, Los Amigos vs. Las Malvinas (Libre); 16, El Príncipe SRL vs. Macroficce (Libre). En tanto que en la cancha Nº2: 9.30, Neumático del Valle vs. Las Malvinas B (C 35); 11, O’ Globo Megacotillón vs. MaxiHogar (C 35); 12, Servicio Técnico Pablo vs. OBV Garbarino (C 35); 13, Pritty vs. Ferretería Comercial Colón (C 35); Termas Unidos vs. El Rejunte FC Colón (Libre); 15, Kiosco Máxima vs. Despensa Doñita (C 35); 16, Carro Bar Kimba vs. Despensa Islas Malvinas (C 35). l