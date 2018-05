Los Galgos vs. Central Norte, el más atractivo del décimo capítulo

25/05/2018 - CHOYA, Choya (C) En las instalaciones del Club Atlético Villa La Punta se disputará el próximo domingo la décima fecha del campeonato que organiza la Liga Choyana de Fútbol y que tiene a diferentes representantes de localidades del interior de este departamento. El inicio se fijó para las 10 y habrá en total seis juegos que animarán una jornada plagada de emociones. Cabe destacar que la cima en este tramo de la fase regular tiene a Los Galgos (último campeón) y Central Norte que acumulan 19 unidades. Precisamente para este capítulo está previsto el duelo de los punteros, por lo tanto este encuentro despierta grandes expectativas debido a que con sus respectivos juegos han ido ganándose el título de ser los animadores de esta competencia. El programa será el que se detalle a continuación: Arsenal Fútbol Club vs. Club Atlético Laprida; Central Norte vs. Los Galgos; El Rejunte vs. Club Atlético Villa La Punta; Los Leones vs . Casas Blancas; Juventud la Punta vs. Club Atlético Choya y Los Powers vs. San Ramón.