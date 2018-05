La C50 define al campeón de la temporada 2018

25/05/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Comenzaron a jugarse los partidos definitorios del Torneo Apertura 2018 organizados por la Asociación de Fútbol de esta ciudad con la siguiente programación que dejará en las puertas de las finales a los equipos en sus distintas categorías y zonas. En la C50: Gremio le dio un inesperado golpe a 9 de Julio al derrotarlo categóricamente por 4 a 2; mientras que Los Amigos se impuso 2 a 0 a La Loma; Trula y Bº sur empataron 1 a 1 y Defensores de Huasi 4, Wall Mar 2. Con estos sorpresivos resultados, (la caída del campeón del año anterior y la buena campaña de Gremio, de este año) se jugará mañana la final de la categoría. En canchas del Polideportivo ‘El Ganso’. En primer lugar por el 3º y 4º lugar se medirán La Loma vs 9 de Julio y por el campeonato lo harán los tradicionales rivales Gremio vs. Barrio Sur. Resultados de la categoría 40: Triunfadores 2, Trula 0; Las Américas 4, La Loma 2: Bº Sur 1, Sol de América 0 y Arsenal 1 All Boys 0. Encuentros Por la terminación de la primer fase l clasificatoria mañana se miden, en cancha del Vinal: Bº Sur vs All Boys; y Arsenal vs. La Loma; en cancha de Trula: Las Américas vs. Trula y Triunfadores vs. Wall Mar. Libre estará el equipo de Sol de América. De esta manera, el mejor fútbol de aficionados tendrá una cita impostergable en la “Capital del Agro”, donde se disputarán cotejos muy atractivos por el nivel de los equipos que saltarán a la cancha en este nuevo capítulo del campeonato