Mañana saldrá a escena el capítulo 13 del Apertura

Hoy 21:55 - La Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos programó para mañana la decimotercera fecha de su Torneo Apertura. El horario estipulado para el primer turno es el de las 15.30, con media hora de tolerancia solamente para el primer juego. El cronograma de cotejos es el siguiente: En Estrella Roja Nº 1: Barrio 1º de Mayo vs. Unión (C40) y Cristian FC vs. Islas Malvinas (50). En Pampa Muyoj: Cadetería Alsina vs. Dos de Abril (C40) y Carnicería Daniela vs. Despensa Nico (50). En Santa Rita: Los Herederos vs. J. F. Neumáticos (C40) y Santa Rita vs. Centinelas Unidos (50). E n C o n t r e r a s : 16.30, Loma FC vs. Los Fugitivos (C40). En Estrella Roja Nº 2: Cristian FC vs. Club Piedritas (C40) y Estrella Roja vs. Pablo VI (C50). En Los Poros: Los Poros vs. Taller Carlos Issi (C40) y Cuarto Pasaje vs. Santa Lucia (C50). En Triángulo Rojo: Triángulo Rojo vs. Club Atlético Lujan (C40) y Triángulo Rojo vs. Carnes Marito (C50). En San Luis: San Luis vs. Profe Karen (C40) y Dos de Abril vs. Cerrajería José Luis (C50). En Gremio Judicial: 17.30, Gremio Judicial vs. Unión For Ever (C50). 