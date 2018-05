Los Potreros se miden ante La JP del 7C, en la disputa de la fecha 11ª del Apertura

Hoy 21:57 - El campeonato Apertura denominado Municipalidad de Santiago del Estero que organiza la Liga Fan en el predio de El Potrerito, tendrá continuidad mañana con la disputa de varios atrayentes encuentros, correspondientes a la fecha 11ª. El certamen entra en etapas decisivas y los equipos buscan ubicarse en las primeras colocaciones para poder pelear por el trofeo mayor. La programación completa se detalla a continuación. Programación Cancha 1: El Puente vs. All Boys 13:50; Quilmes vs. Maco F.C. 15:30; Rhogar vs. Canarios 17, Cancha 3: Los Pibes de la 11 vs. Racing 15:10; Villa Além vs. Real Madrid 17. Cancha 5: Coesa vs. Peluquería Nano 15:10; Shunko vs. Málaga FC 17. Cancha 6: Mailin F.C. vs. La 25 F.C. 15:10; Atlas FC vs. Sacachispas 17. Cancha 7: S23 vs. Francisco de Victoria 13:50; Manzana 6 vs. Telefónicos F.C. 15:20; Villa las Delicias vs. Los Coyotes 17. Cancha 8: 22 y Media vs. Napoli Black 15:10; Newbery vs. Inti Warriors 17. Cancha 9: Bº Juramento vs. La Andes 15:10; Los Potreros vs. Jp del 7C 17. Por otra parte, el partido entre Club 10 y Tiendas Tukys fue suspendido, al igual que el encuentro entre la La Alvarado Stone y su par de Oglobo Megacotillon.