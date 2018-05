Señalan cómo utilizar el marketing digital para lograr mayores resultados

25/05/2018 -

¿Qué es lo más importante que una empresa debe tener en cuenta al encarar una estrategia digital?

Lo fundamental es primero entender que las ventajas que tiene el digital es que hay mucha medición detrás. La posibilidad de medir toda la interacción del usuario, entonces la parte fundamental a la hora de planificar un negocio es tener claro qué es lo que se va a medir para cada instancia del usuario con relación a nuestro producto o servicio. El proceso en digital lo que permite es activar una campaña, correrla una hora y ya es un punto de inicio para empezar a mejorar en función de qué pieza se muestra, si cumple con los objetivos del negocio.

¿Cómo ayuda el marketing digital en contextos como el actual? El aporte enorme está en la capacidad de medición que lo que hace es que al tener multiplicidad de canales, todo medido, con un costo de entrada bajo, permite que cada inversión sea mucho más eficiente. Poner un banner en google o crear interacciones con usuarios permite medir cada una de las iniciativas.

¿Qué debe tener en claro quien va a encarar una estrategia digital?

Hoy se habla mucho de generar un MVP (Minimum Value Product) o sea no pensar en una super mega construcción que va a demandar un año para diseñarla y estructurarla. Hoy, se habla de generar un producto mínimo viable que uno pueda desarrollar, a bajo costo y a partir de ahí ir sosteniendo y mejorando esa experiencia. O sea, no equivocarse en grande sino ir probando con un producto chiquito, ver que repercusión tiene y en función de eso ir y mejorando.