Expertos disertaron sobre estrategias para retener clientes y cómo vender más

Fotos CONFERENCISTAS Analistas del marketing digital como Juan Roggia disertaron anoche en Ciencias Económicas.

25/05/2018 -

¿Cómo desarrollar una estrategia de marca? ¿Cuál canal es el más adecuado para llegar al consumidor? ¿Cómo puede ayudar el marketing digital en un contexto como el actual?

Estos interrogantes y varios más respondieron Juan Roggia, CEO de la consultora DMG; Ricardo Palmieri, director de Redacción Palmieri; Martín Olmi, coordinador de Marketing en Digital House y Franco Codina, director de Acto Creativo. Todos ellos expertos en comercialización y en el uso de redes digitales. En primer término, en diálogo con EL LIBERAL, Juan Roggia brindó varias pistas sobre cómo encarar estrategias en redes digitales.

¿Cuáles son los puntos básicos a la hora de armar una estrategia de marketing digital?

Cada sector es diferente. En Tucumán, el error más grotesco que cometen las empresas es ir por los mercados masivos. Todos quieren lanzarse y llegar a la mayor cantidad de gente y es cuando fallan. Porque la realidad es que a ese mercado no le interesa lo que nosotros hacemos. Tenemos que saber encontrar pequeños sectores que les llamamos las tribus urbanas, influenciarlos, liderarlos y que ellos nos den permiso para que le hagamos marketing. Es lo más importante.

¿La sociedad está hoy más segmentada en preferencias que en otros momentos?

Sí, sin duda, es muy común que mucha gente desconozca lo que es un "influencer", estas tribus a las que tenemos que llegar. Porque ellos son los que después hacen marketing por nosotros. La masividad no la logramos nosotros mismos per se, sino influenciando estos pequeños grupos. Ellos van a generar luego el boca en boca.

¿En qué se debe basar una estrategia?

Se pueden utilizar los medios tradicionales y hacer campañas muy efectivas, pero cuando no te enfocas en la psicología del usuario empiezas a fallar. Se basa en analizarlo muy bien, tener mucha empatía con él y sobre esa base ver cuáles son sus objetivos a largo plazo, qué le gusta, qué no, qué es lo que lo frustra y sobre esa base ir armando todas sus campañas publicitarias y todos los productos. Mi consejo es primero no desesperarse por la cantidad de seguidores.