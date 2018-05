Lawn Tennis y Old Lions concentrarán la atención de la fecha

Fotos ESPECIAL El choque entre Lawn Tennis y Old Lions serán duelos para no perderse en esta jornada patria.

Los clásicos entre Santiago Lawn Tennis y Old Lions sobresalen nítidamente de la programación de este fin de semana del rugby local, en el que se jugará una fecha muy importante en la lucha por el título del Torneo Apertura, que entró en su recta final.

Aprovechando el feriado nacional, toda la fecha de la Zona Campeonato se jugará hoy, en tanto que también habrá partidos de Zona Desarrollo e Interior mañana y el domingo.

Justamente en el Lawn Tennis, el local y Old Lions jugarán los clásicos del rugby, que además serán claves para Lawn Tennis B y Old Lions A, líder y escolta y favoritos al título. A primer turno se enfrentarán los equipos B de ambos clubes, en tanto que luego se medirán los conjuntos A, seguramente ante un gran marco como siempre se juegan estos partidos. La fecha se completará con el choque entre Santiago Rugby A y Santiago Rugby B, que jugarán en horario matutino e irán en busca de su primer triunfo en esta segunda fase del certamen de entrecasa.

También hoy jugarán por la segunda fecha de la Zona Desarrollo Amigos de Fernández ante Olímpico A, en un duelo que promete entre dos candidatos al título. Mañana completarán Fernández RC ante Unse y Olímpico B con Añatuya .

Zona Campeonato: 11, Santiago Rugby A vs. Santiago Rugby B; 13.30, Lawn Tennis B vs. Old Lions B y a las 15, Lawn Tennis A vs. Old Lions A. Desarrollo: 15.30, Amigos Fdez vs. Olímpico A. Mañana: 15.30, Fernández RC vs. Unse y 16.30, Olímpico B vs. Añatuya RC. Interior: Domingo a las 15: Sanavirones vs. Campo Gallo.