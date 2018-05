Esta tarde se pone en juego el Torneo Anual

Fotos ATRACCIÓN. Instituto en Beltrán oficiará de local ante Independiente

25/05/2018 -

El Torneo Anual que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol tendrá inicio esta tarde con el juego que protagonizarán Instituto Santiago ante Independiente de Beltrán. El encuentro se jugará desde las 16 en cancha de Independiente.

Esta primera fecha continuará el domingo desde las 16, con Unión (B) vs. Independiente (F); Unión Santiago vs. Vélez; Estudiantes vs. Agua y Energía; Banfield vs. Comercio; Sp. Fernández vs. Güemes; Central Argentino vs. Central Córdoba; Villa Unión vs. Sarmiento; Mitre vs. Defensores de Forres.