Hoy vuelve a rodar la pelota para el fútbol infantil y femenino

Fotos EMOCIÓN. Los más pequeños y las mujeres disfrutan de la competencia que organiza la comuna bandeña.

25/05/2018 -

Este fin de semana se disputará una nueva edición del Torneo Apertura 2018 de las ligas de fútbol femenino e infantil, organizados por la Dirección de Deportes y Recreación, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de La Banda.

El campeonato se desarrolla con gran éxito, ya que una gran cantidad de equipos de diferentes barrios e incluso de Clodomira participa con entusiasmo.

Las chicas iniciarán su octava ronda hoy, a partir de las 20, en el Patinódromo Municipal, donde se desarrollarán los siguientes partidos: Deportivo Griselda vs. Tévez FC; Las Aliadas vs. San Isidro; Cruz Azul vs. 17 de Octubre; Bº Salido vs. Quilmes; Las Tiburonas vs. Las Fanáticas; Las Fortineras vs. Deportivo 25 de Mayo y Las Argentinas vs. La Selección.

Por su parte, los más pequeños también tendrán sus partidos también hoy, pero a partir de las 9, con los siguientes enfrentamientos: Bº Taponazo vs. 25 de Mayo (en cancha de Güemes de Clodomira); Chamacos FC vs. Tramo 16 (en cancha de Clodomira); Diablos Rojos vs. Argentinos Unidos (en cancha de Ampliación Paraíso); Bío Torres vs. Palermo (en cancha de San Isidro).

El domingo 27 seguirán los partidos de los chicos, a partir de las 9: El Rincón vs. Rey de Reyes (en la Cancha del Gremio Municipal); Chamacos FC vs. El Cruce (en cancha de Clodomira); Palermo (local) vs. Irma FC; 17 de Octubre (local) vs. Tramo 16; 25 de Mayo (local) vs. Bº Quilmes; Diablos Rojos vs. Bº Taponazo (en cancha de Ampliación Paraíso); Taladrito vs. Deportivo 25 de Mayo (en cancha de Banfield); Villa Unión (local) vs. Cholo Suárez y Bío Torres vs. San Fernando (en cancha de San Isidro).

Por último, el próximo lunes en el mismo horario, seguirán los partidos del fútbol femenino con los encuentros que se detallan a continuación: Defensoras vs. Las Águilas; Santa Rita vs. Estrella de Cantoni; Las Pumas vs. Las Líderes; Central Argentino vs. Valencia; La Roma vs. Alto Verde y Campeonas del 28 vs. Agrupación 25 de Mayo.