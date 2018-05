Barrionuevo rechazó el dictamen de Di Lello

25/05/2018 -

Horas después de que el fiscal electoral Jorge Di Lello pidiera levantar la intervención del PJ nacional dispuesta por la jueza federal María Servini de Cubría, el jefe del gremio gastronómico e interventor del partido, se despachó contra el fiscal y su resolución.

"No me preocupa para nada lo que diga Di Lello. Es un cero a la izquierda. Ya sabíamos que nos iba a fallar en contra", dijo Barrionuevo.

Agregó que el fiscal actuó motivado por un supuesto malestar con Servini de Cubría por no haberle pedido opinión antes de decidir la intervención del PJ el 10 de abril último. Y remató: "Di Lello no corta ni pincha. No tiene ninguna importancia lo que decida".

"¡Que van a dar marcha atrás!", exclamó Barrionuevo. "No tengo ninguna duda de que la Cámara va a fallar a favor. Hay pruebas suficientes de que el PJ era un aguantadero", añadió.

Entre las irregularidades dijo haber descubierto una cantidad importante de avales de Unidad Ciudadana, el partido con el que Cristina Kirchner compitió por una banca en las elecciones legislativas. "Utilizaron al peronismo para armar Unidad Ciudadana. Estaban desesperados por tener al PJ como cabecera de UC", denunció.