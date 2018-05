Anticipan suba del 10% en los combustibles desde julio

Fotos ACUERDO En los primeros días de julio vence el congelamiento de precios pactado entre Gobierno y petroleras.

25/05/2018 -

Mientras desde la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República (Fecac) estimaron que a partir de los primeros días de julio habrá un incremento de 10% en los combustibles, esta situación fue compartida a nivel local por la Cámara de Expendedores local (Cepase) desde donde señalaron además que "todas las petroleras han suspendido ventas en sus canales mayoristas, con la excepción de YPF que lo ha reducido a la mitad".

Gabriel Bornoroni, prosecretario de Fecac, indicó que el acuerdo por el congelamiento de precios entre Gobierno y petroleras está firme. "Es imposible que se rompa. Si lo rompen, el Gobierno tranquilamente podría volver a regular los combustibles y se acabó todo. Van a respetarlo y el 5 de julio habrá un aumento gradual, de alrededor de 10%. No será un incremento importante automático’, dijo el dirigente empresario a ámbito.com. A nivel local, al ser consultado el presidente de la Cepase, Dr. Pedro Llorvandi, indicó que "la situación está complicada y se va a ir complicando más. Al día de hoy, todas las petroleras han suspendido los canales mayoristas de venta, esto significa que tanto Axion, Refinor, Puma, no están vendiendo en ese canal. Lo que hizo YPF fue reducir por hoy al 50% y no saben qué decisión habrá desde el lunes, pero han reducido todos los canales mayoristas de ventas". No obstante, indicó que "el canal minorista sigue intacto, pero solamente con el nivel de cupo que venía sacando cada estación de servicio. Por ejemplo, si una estación venía sacando 20 mil litros de nafta súper, el cupo otorgado es 20 mil litros para todo el mes, tanto este mes como el mes que viene hasta tanto se termine el acuerdo de precios con el gobierno nacional".

Qué implicaría la suba

Si se cumple el alza prevista a partir de los primeros días de julio de un 10% más sobre los valores actuales, ello implicaría en las naftas, entre $0,27 y $0,31 más por litro en la súper y premium, respectivamente. En el gasoil, entre $0,23 y $0,26, respectivamente en el caso de los combustibles de YPF.