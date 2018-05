La película sobre José Mujica está más cerca del estreno

25/05/2018 -

El documental del cineasta serbio Emir Kusturica sobre la vida del ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica, que incluye imágenes inéditas de los últimos días de su mandato así como conversaciones con el realizador, entró en su etapa final de postproducción con miras a estrenarse en el segundo semestre de este año. La película, que aún no tiene título, incluye entrevistas que Kusturica le realizó a Mujica en 2014 en Montevideo y en Nueva York, donde el ex mandatario uruguayo ofreció un resonante discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.