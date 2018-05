CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Mayo 2018

Hoy 20:46 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

18.00 KALLY’S MASHUP

18.45 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN

LAS RUBIAS?

20.15 CINE. DE LADRÓN A

POLICÍA

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

01.00 CIERRE DE

TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS

FAMOSOS





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO





CANAL 14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 MÚSICA INTERIOR

16.30 VIVA LA MÚSICA

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. INSTITUTO - JUEGO 4

22.30 RECORDANDO





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

06.01 CHIHUAHUA EL FANTASMA

07.39 MATILDA

09.29 LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y MONSTRUOS

10.59 PARQUE JURÁSICO III

12.43 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

13.06 LOS MUPPETS

15.03 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL

17.14 EL JUEGO DE ENDER

19.27 SOMOS MARSHALL

22.00 INVICTUS

TCM

08.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.30 LA NIÑERA

11.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.45 EL DEMOLEDOR

13.52 MOMENTO CRÍTICO

16.18 TRIPLE IDENTIDAD

18.16 SOY ESPÍA

20.01 GREMLINS

22.00 LA COSA

23.58 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE

TNT

06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

07.32 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA LEYENDA

09.09 REYES DE LAS OLAS

10.39 PAUL

12.24 2012

15.18 WALL-E

17.01 MONSTERS UNIVERSITY

18.59 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

22.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE. PARTE 2

00.23 MATAR O MORIR

01.52 LA NOCHE DEL

SPACE

06.00 COMBATE

07.37 SOCIOS POR ACCIDENTE

09.19 SOCIOS POR ACCIDENTE 2

10.56 COBRA

12.36 BATMAN Y ROBIN

15.04 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

18.03 AL FILO DEL MAÑANA

20.13 BIENVENIDO A LA JUNGLA

22.00 EL CONJURO

CINECANAL

10.00 NÁUFRAGO

11.45 EASY A

13.25 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

15.10 MONSTER TRUCKS

17.05 IRON MAN 2

19.20 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE

LOS CAÍDOS

22.00 DÍA DE LA INDEPENDENCIA.

CONTRAATAQUE

SONY

06.00 EL ILUSIONISTA

08.00 HOMBRES DE NEGRO 3

10.00 WTA INTERNATIONAUX DE

STRASBOURG - T. 2018 - FINAL

12.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

14.00 EL ILUSIONISTA

16.00 HOMBRES DE NEGRO 3

18.00 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

20.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

22.00 EL ILUSIONISTA





A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+HOY, A LAS 22, TERE PEREYRA

PRESENTA SU DISCO SOLISTA

“CICLOS, VENGO Y ME VOY”, CON

RITMOS LATINOAMERICANOS.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, GRAN PEÑA. , A LAS 23: “EL

HALCÓN” MARTÍNEZ, Y RECITAL

DEL CONJUNTO VOCAL LOS TOBAS.

UTOPÍA LIBROS

(INDEPENDENCIA 221)

+HOY, A LAS 23, NOCHE DE STAND

UP CON DANGERO PONCE, PITU

LEDESMA Y JERRY JIMÉNEZ.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

+HOY, A LAS 23, RODRIGO

SALVATIERRA Y LEYLA HAICK.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+HOY 26, A LAS 21.30, HERNÁN

PIQUÍN PRESENTARÁ “ENTRE

TANGOS BOLEROS”.

+ DOMINGO 27, A LAS 22,

HECATOMBE.

+ 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÓN FIJO.

+SÁBADO 23 DE JUNIO, MIGUEL

MARTÍN, REGRESA CON EL HUMOR

DEL “OFICIAL GORDILLO”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTIN Y SANTA FE)

+VIERNES 1 DE JUNIO, “LA PEÑA DE

MARCELO TOLEDO”.

+VIERNES 15, A LAS 22,

LISANDRO PAZ PRESENTARÁ

“REVOLUCIONAR”.





CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

26/05 21:30 (Cast) 00:30 (Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 30/05 - 18:30 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

26/05 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:30 (Cast) 19:45 (Cast) 22:00 (Sub)

22:15 (Sub) 00:30 (Sub) 00:45 (Sub)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (2D):

ANIMACION (APT)

26/05 - 27/05 - 14:30 (Cast) 16:00

(Cast) 17:45 (Cast)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (3D):

ANIMACION (APT)

26/05 - 27/05 - 14:45 (Cast) 16:30

(Cast)

ANIMAL (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

26/05 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Cast) 22:20 (Cast) 00:40

(Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 26/05 - 15:00 (Cast) 17:30

(Cast) 20:00 (Cast) 22:20 (Cast)

00:40 (Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (3D):

CI - FI, AVENTURA (+13 AÑOS)

26/05 22:00 (Sub) 00:45 (Sub)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

ANIMAL APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 20:30 -22:40

LAS TRAVESURAS DE

PETER RABBIT ATP REESTRENO

CASTELLANO 2D: 15:25 (SOLO

VIERNES, SABADO Y DOMINGO)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS APTA 13 AÑOS

C/R ESTRENO CASTELLANO 2D:

17:10 - 20:40 -23:00

SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO

JUEVES)

CASTELLANO 3D: 20:15

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 18:10 - 20:40

-23:10

SUBTITULADO 2D: 23:10 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:25