FÚNEBRES | 26 de Mayo de 2018

Hoy 22:42 -

FALLECIMIENTOS

- Otilia Esperanza Gómez (Garza)

- Arnaldo Ángel Piva (Las Termas)

- Francisca Élida López (La Banda)

- Felipa Bernarda Serrano (La Banda)

- Ana Hunko de Redregal (Beltrán)

- María Teyo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar el fallecimiento del amigo Alberto y acompañan con todo cariño a su esposa Teresita, hijos y nietos en el dolor de la partida.

ELÍAS NALLAR, ALBERTO Farmacéutico (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. El Padre Gregorio Makantassis y el Centro Ortodoxo participan del fallecimiento de nuestro hermano en Cristo y colaborardor de nuestra institución. Se invita a participar de la misa que en su memoria se oficiará en la parroquia San Jorge el día domingo 27 de mayo a las 10 hs. en la que se elevarán oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. Sus primos Lisandro y Nilda Amarilla e hijos Luis, Gabriela y Juan acompañan a René y flia en estos dificiles momentos. Oraciones. Fue sepultada en el Jardin del Sol.

GOROSITO DE CARMONA, BERNARDINA B. (Elsa) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Sus compañeros de promoción de la Escuela Normal del Centenario, participan el fallecimiento de Elsa.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. "Llámame por el nombre que me has llamado siempre. El hilo no está cortado; el amor no mantiene unidos; no estoy lejos sólo me he ido antes". El personal del CIC "Miguelito Mukdise" acompañan al secretario de Asuntos Institucionales Dr. Raúl Lorenzo y su familia en este triste momento y ruega raciones en su memoria. Las Termas.

MOCHON, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/18 en Tucumán|. Juan Carlos Alaniz,. María Cristina Correa, sus hijos María Gracia y Sergio, María Candela y Felipe, acompañan a sus queridos amigos Ángel, Silvia, Julieta, Florencia y Pablo en tan dolorosa circunstancia y ruegan oraciones por la memoria de la querida Nieves.

MOCHON, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/18 en Tucumán|. Alberto Tiberti, Liliana Olmedo, sus hijos Mariana y Martin con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Yaya Nieves. Ruegan oraciones en su memoria.

MOCHON, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/18 em Tucumán|. David Jarma, Graciela Neirot y familia participan con profundo pesar el fallecimiento y acompañan en este dificiol momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOCHON, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/18 em Tucumán|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, departamento de capacitacion y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Ángel Rico, madre política de la Dra. Silvia Gallo y abuela de la Dra. María Florencia Rico. Ruegan una oración en su memoria.

MOCHON, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/18 en Tucumán|. Carlos Eduardo Montenegro, Olga Noemi Martin de Montenegro e hijos participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. Su hermana Blanca, tu cuñado Luis Cejas y sobrinos Luis, Myriam y Carlos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. Sus primas Anita Sialle de Sayago, Marta Sialle de Gauna y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. Ricardo Escontrela y Susana Sialle y familia el fallecimiento de Mirta Amalia Nazar.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. El padre Gregorio Makantassis, la comisión de Damas Ortodoxas y el Centro Ortodoxo participan el fallecimiento de nuestra hermana en Cristo y colaboradora de nuestra institución e invitan a participar de la misa que en su memoria se oficiará en la parroquia San Jorge el domingo 27 de mayo a las 10 hs en la que elevarán oraciones por su eterno descanso.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. " Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno." Eduardo Sauad y familia, participan el fallecimiento de su amiga Mirta y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. Marcia Jerez de Bustos, sus hijos Silvia, Carlos y Marcela Achaval y demás familiares, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones por ella.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. Dichosos los que sufren en la tierra porque de ellos es el reino de los cielos. Con profunda tristeza acompañamos desde la distancia a Chiqui, Luki, Gaby, Martin y todos sus familiaers en el encuentro con el Señor de su apreciada madre con quien compartimos muy gratos momentos. Ely, Caro, Kike Luna y sus respectivas familias. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. Señor ya esta ante Ti, recibela en tus brazos, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Kuki Romano de Luna, su hermano Tito Romano acompañan en este momento de dolor a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno.

TEYO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/18|. Su hija Graciela Aguilar, su nieto Diego Enrique Alvarado, nieta pol., Blanca Pacheco, sus bisnietos Santino y Benicio y demás familiares. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARMONA, ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/12|. "No te mueras con tus muertos, llévalos vivos en tu amor y vive con ellos en tus recuerdos ..." (R.J. Trosero). Su hija Elsi invita a la misa que se oficiará el domingo a las 20 en parroquia de Santo Cristo.

CORTÉS, HUGO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/12|. Cacho, no ha sido nada fácil vivir sin ti pero estoy aprendiendo a tratar de seguir con tu ausencia. Estoy aprendiendo a sobrevivir sin ti. Estoy aprendiendo a sobrellevar el dolor y el vacio que siento en mi corazón. Estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos. Estoy aprendiendo a verme bien aunque el corazón me duele. Estoy aprendiendo a pensarte en las noches para ver si apareces en mi sueño. Nadie dijo que esto sería fácil. Pero te aseguro que hay un lugar en el que siempre estarás y ahí no te tengo que aprender a sacarte hijo en mi corazón vivirás eternamente así te recordamos y recordaremos siempre. A seis años más de tu triste partida. Su papá Hugo, sus hijos, hermanas, abuela y sobrinos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

GOROSITO DE CARMONA, BERNARDINA B. (Elsa) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. "No te mueras con tus muertos, miralos marchar por su camino, hacia la meta, y aprende la lección que ellos te dejan ..." (J.R. Trosero). Su hija Elsi invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco.

GOROSITO DE CARMONA, BERNARDINA B. (Elsa) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. "Estos días de dolor profundo, grises de tristeza, de soledad y de silencio, son como el tiempo de invierno para las plantas ..." (J.R. Trosero). Su hija Elsi invita a la misa que se oficiará el domingo a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo.

GUTIÉRREZ, MANUEL BERTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Papá ya pasó un mes de tu partida dejando un vacío inmenso en nuestros corazones. Te extrañaremos mucho y te recordaremos siempre con el deseo y la esperanza de que en el lugar en el que estés ya no exista el dolor ni sufrimiento y goces de la paz y el amor y desde allí nos des fortaleza para seguir en esta vida. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San Luis Gonzaga Bº Primera Junta. Se ruega una oración en su memoria.

IBARRA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/97|. "Mi querido" hoy hace 21 años de tu inesperada partida al reino celestial, te fuiste en un dulce sueño como van los elegidos de Dios, sin una queja ni dolor, eras un ser muy especial, tenías la grandeza de los puros de corazón, buen amigo, familiero, buen hijo, buen esposo, excelente padre, inculcaste a nuestro amado hijo, la cultura de la honradez, la humildad y las buenas costumbres. "Cuánto te agradezco todo el amor que en vida nos brindaste". Ahora nuestro único hijo ya está contigo en el cielo, se fue hace 4 años y 8 meses y está gozando de la vida eterna. Los amo, mis amores y los extraño cada día más y más, solo espero que cuando llegue mi hora y lo disponga el creador, nos juntemos en un abrazo con nuestros familiares y amigos que simplemente se me adelantaron en este viaje sin retorno. Tu esposa Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra (Yoyi) que te amará a ti y a nuestro hijo hasta el último suspiro. "Besos al cielo". Ruego oraciones en sus queridas memorias.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GÓMEZ, ALEJANDRO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. Como no llorarte, si su recuerdo duele en lo más profundo de mi corazón, como no llorarte si su adiós marcó mi vida para siempre. Tu abuela Michi.

GÓMEZ, ALEJANDRO SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. Te extrañaré todos los días de mi vida, no habrá un instante en que te aparte de mis pensamientos, así pasen los años, no me resignaré a ya no tenerte más conmigo. Tu mamá Silvia. Te amo hijo.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LÓPEZ, FRANCISCA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/18|. Sus hijos Ruben, Elsa, Nilda, Mirta, Hugo, Chavela, Lili hijos políticos Marta, Mosquino, Pedro, Carlos, Titi, Hugo, Martin, Zulema, nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio la esperanza SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE TEL 4219787.

SERRANO, FELIPA BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/18|. Sus hijos Susana, Marcelo, Sandra, Gladis, Mirian, Alejandra nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio de brea pozo Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros SER REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, LUIS ERNESTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/18|. La comunidad educativa de la Esc. C.C. de Méndez Casariego participa con profundo dolor el fallecimiento del tío de los docentes de la casa, Prof. Manuel Orlando Cardozo y Prof. Karina Simán. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DÍAZ, LUIS ERNESTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/18|. "Dejas en nuestros corazones la imagen de un ser extraordinario. Viviras eternamente entre nosotros". Tu amigo Chino Ybáñez participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

DÍAZ, LUIS ERNESTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/18|. Norma Passini y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo de toda la vida. Ruega oraciones a Dios por su descanso eterno y cristiana resignación a sus familiares y amigos. Frías.

DÍAZ, LUIS ERNESTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/18|. Nadie llenará el vacío que deja su ausencia en la música, pero su espíritu permanecerá siempre iluminando el trinar de las guitarras de los cantores de Frías. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares la comisión directiva del Club Atlético Central Córdoba. Frías.

DÍAZ, LUIS ERNESTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/18|. Los asociados del centro natural de Jubilados y Pensionados de Industria y Comercio, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del actual tesorero de esta institución, Esteban Díaz. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

GÓMEZ, OTILIA ESPERANZA (q.e.p.d. Falleció el 24/5/18|. Sus hijos Rubén y Andrea, h pol, nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares, sus restos fueron Inhumados en el cementerio de Garza cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

HUNKO DE REDREGAL, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/18|. Sus hijos Carlos, Daniel, Osvaldo, Carmen, nietos Lucía, Juan Pablo, Bruno, Franco, sus bisnietos Gaby y Zoe participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en cementerio de Beltrán a las 17 hs. EMPRESA SANTIAGO.

PÉREZ, ESTEBAN ALBERTO "Cosita" (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. Personal de la Delegación Frías de la DGR participa con dolor el fallecimiento de su permanente colaborabor y compañero. Rogamos oraciones en su memoria y cristiana resignación a familiares y amigos. Frías.

PIVA, ARNALDO ANGEL Dr. (q.e. p.d.) Falleció el 24/5/18|. Sus hijos, Guillermo y Marcelo, hijas políticas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

PIVA, ARNALDO ANGEL Dr. (q.e. p.d.) Falleció el 24/5/18|. Gustavo Cano, Rosa Villagra e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PIVA, ARNALDO ANGEL Dr. (q.e. p.d.) Falleció el 24/5/18|. Raúl Sport y flia acompaña a su hijos ante irreparables pérdida de su padre y elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

PIVA, ARNALDO ANGEL Dr. (q.e. p.d.) Falleció el 24/5/18|. Carlos Alberto Parrado y María Nazar , Carlos Emilio, Walter Alberto y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Las Temas.

PIVA, ARNALDO ANGEL Dr. (q.e. p.d.) Falleció el 24/5/18|. Dr. Joaquín Botta y familia, lamentan irreparable pérdida de amigo Arnaldo, acompañan en estos momentos de dolor a demás familiares, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

PIVA, ARNALDO ANGEL Dr. (q.e. p.d.) Falleció el 24/5/18|. Sus amigos que no lo olvidarán, Adela Harón de Soria, sus hijos Marcela, Víctor y Jerónimo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan resignacion a sus hijos Guillermo y Marcelo.