Red Star se dio un lujo en la categoría Mayores

26/05/2018 -

Red Star se dio un lujo la noche del jueves. En su estadio de calle Rivadavia, venció 76 a 70 a Quimsa, con varios integrantes del plantel campeón de la Liga de Desarrollo, y se mantiene como único puntero e invicto de la categoría de Mayores, tras cumplirse la duodécima fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación Capitalina.

El partido fue trámite parejo, con compromiso de ambos para defender, rendimientos individuales para destacar y un cierre apretado, en el que prevaleció la experiencia de los principales jugadores del local.

Garnica, Canavó y Macció cumplieron un rol protagónico en el juego, al igual que Lugo, Burgos y Quiñones en el visitante. Red Star jugó muy concentrado y llegó a tener una ventaja de 16 puntos, pero no pudo sostener por la jerarquía del rival.

Preinfantiles

Hoy se jugarán 4 partidos: 10, Nicolás vs. Belgrano; 10.15, Atamisqui vs. Huracán; 14, Quimsa vs. Contadores; 15, Normal Banda vs. Colón.