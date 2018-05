"Hoy no puedo garantizar que siga dirigiendo al club"

Fotos IMPORTANTE. Quimsa levantó notablemente desde la llegada de Santander y alcanzó los cuartos de final.

26/05/2018 -

Quimsa se despidió de la temporada 2017/18 de la Liga Nacional y tras la derrota ante Instituto, Silvio Santander no pudo garantizar su continuidad como entrenador de la "Fusión". El bonaerense, campeón de liga con el club en 2015, confesó que debe solcionar cuestiones familiares para tomar una decisión al respecto.

"Lo primero que quiero hacer es agradecer a la dirigencia que confió en mí para dirigir nuevamente al equipo. Y aún teniendo en cuenta que tengo un año más de contrato, no puedo garantizar hoy que siga dirigiendo Quimsa. Debo resolver un problema familiar que esperaba hacerlo una vez que termine para nosotros la liga. Ahora será momento de hacerlo, de sentarnos a hablar y tomar una decisión que va más allá de dirigir al club", aseguró Santander.

Al respecto, el técnico fusionado comentó: "Estoy muy cómodo en el club. Creo que este proyecto y que es bueno trabajar en lugares ambiciosos como este pero debo solucionar este tema familiar. Me debo tomar unos días para ello".

Seguidamente, Santander analizó la temporada del equipo, tras la eliminación en cuartos de final. "Creo que la campaña de Quimsa en esta temporada tiene más matices positivos que negativos, considerando que el año pasado se había logrado un 27% de triunfos y no había clasificado a los playoffs. Este año terminamos con un público que nos acompañó un montón, que se identificó con el proyecto. Se ganaron los clásicos y nos metimos entre los protagonistas".

Respecto de Instituto, declaró: "Nos encontramos con un rival muy duro. Además, entramos en un cuadro complicadísimo porque teníamos a Instituto y el próximo rival que asoma es San Lorenzo. Eso tiene que ver. En el balance de todo, lo que hicimos en el año fue positivo. Lo de hoy (por ayer) nos sucedieron cosas relacionadas al equipo. Nos sucedieron cosas que evidenciaban que no estábamos con el enfoque de debíamos estar. No estuvimos preparados para algunas circunstancias y no pudimos reducir el margen de error al mínimo, como sí lo hicimos en el encuentro anterior".