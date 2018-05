Aguer dijo que el pueblo argentino "confunde memoria con rencor"

Fotos PARTICIPACIÓN. Vidal estuvo en una de las últimas actividades en público de Aguer, ya que presentó su renuncia al Papa al cumplir 75 años.

26/05/2018 -

El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, afirmó que el pueblo argentino "confunde memoria con rencor y justicia con venganza", y aseguró que "existe una falta de vocación política" de todos los sectores, al hablar en la homilía del tedeum por el 25 de Mayo que se realizó en la catedral platense, con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal.

"La pobreza no es un drama de hoy, es un problema crónico’, dijo Aguer, y aseguró que "no bastan medidas políticas sino que es profundamente ético". Y puso en eje la discusión ‘la grieta’ que divide al país y que cree ‘permanente’ y como tal "no ayuda al diálogo democrático".

Aguer estimó también que "existe una falta de vocación política de todos los sectores", resaltó.