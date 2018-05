Niccolai: "Muchos santiagueños han mejorado hoy sus condiciones de vida"

Fotos INAUGURACIÓN La ceremonia de habilitación de las casas se realizó en el domicilio de Claudio Juárez.

-

Cumpliendo con los objetivos planteados por el gobierno provincial, el programa de viviendas sociales avanza en el interior santiagueño beneficiando a más familias y en esta oportunidad en la localidad de Donadeu, departamento Alberdi se entregaron unidades habitacionales que fueron construidas por la Comisión Municipal de ese lugar, la Iglesia Fuente de Salvación y la Asociación 6 de Junio.

La ceremonia de habilitación de las casas, se realizó en el domicilio de Claudio Juárez donde estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, la comisionada municipal de Donadeu, Virgina Ibarra y los titulares de las organizaciones no gubernamentales que llevaron adelante la construcción, Ariel Luna por la Iglesia Fuente de Salvación de la localidad de Weisburd y Ceferenino Flores por la Asociación 6 de Junio, quienes acompañaron en la entrega de llaves a todos los beneficiarios que son de las localidades de Donadeu, Agustina Libarona y Weisburd.

Acompañamiento

Durante la entrega de las casas, el ministro Niccolai sostuvo: "Es un gusto estar en Donadeu acompañando la felicidad de estas familias que hoy reciben su casa y agradezco el acompañamiento de todos los vecinos y los comisionados de la zona que se han llegado para ser parte de esta entrega".

En otro orden, recordó que este programa se inició con la ex gobernadora, Dra. Claudia de Zamora "como forma de atender a los sectores vulnerables que no pueden pagar una cuota del IPVU, que no pueden acceder a un crédito y que no tienen los medios para construirse una casa, pero merecen y necesitan vivir en mejores condiciones", y agregó: "Parecía un objetivo ambicioso e inalcanzable, sin embargo a la fecha hemos avanzado muchísimo, consolidando este programa y beneficiando a miles de santiagueños que han mejorado sus condiciones y esto no solo implica acceder a una vivienda digna, sino también tener mayores esperanzas, expectativas y resolver un problema vital".