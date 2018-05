Ratificó que Macri tiene previsto una visita a Santiago y Las Termas para la próxima semana

26/05/2018 -

En torno a la visita presidencial, el gobernador Zamora dijo que "todavía no están definidas las actividades" que desarrollará el jefe de Estado, Mauricio Macri, en suelo santiagueño. "Sí sabemos que estaría llegando el 1 de junio. Ese día está previsto inaugurar la cancha de golf, pero no sabemos aún si él (Macri) podrá estar, pero podría estar dentro de una agenda que es todo el fin de semana próximo (1 y 2 de junio) para reuniones oficiales, y si bien estuve hablando con el secretario general de la Presidencia, (Fernando de Andreis) me quedó en confirmar en los próximos días y lo vamos a esperar con mucho gusto", señaló.

Por otro lado, dijo que "podría haber una reunión en Salta y también aquí en Santiago con algunos gobernadores, pero está por definirse. Lo que sí nos han confirmado es que el Presidente tiene deseos de estar aquí el 1 de junio, en el marco de una gira por el Noroeste", resaltó Zamora, entre otras actividades que incluirá la visita del secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Bereciartua a Las Termas de Río Hondo, donde se desarrollará la asamblea ordinaria del Consejo Hídrico Federal, del 29 al 31 de mayo.