"El pan debería costar entre $70 y $80 el kilo, pero lo mantenemos en $50"

Fotos AJUSTE La bolsa de harina subió en más de 300% desde enero.

26/05/2018 -

Mientras el precio de la bolsa de harina de 50 kilogramos alcanzó los $700, los panaderos locales señalaron que con esta última suba más el aumento de los costos fijos de cada negocio, "el precio del kilogramo de pan debería costar entre $70 a $80 pero lo vamos a sostener en $50 por la baja demanda que hay", indicó Roberto Llanos, del Centro de Panaderos local.

No obstante, también agregó: "Nosotros vamos a seguir con el sugerido de $50, no podemos subirlo porque hay una fuerte caída del consumo, por eso no queda otra que tratar de absorber todos los incrementos en costos fijos que tenemos".

Agregó que si se tuviera que aplicar el traslado del incremento de la harina y de los costos fijos, "el kilogramo tendría que costar no menos de $70 a $80, pero cada vez se vende menos y por eso le pedimos a la gente que compre en panaderías habilitadas porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande para no trasladar toda la suba".

"Lo único que pedimos es que bajen la harina, sino el precio del pan debería ser 80 ó 90 pesos, se les va a complicar a la gente la compra de pan’, alertó el presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste, Rodolfo Silva. La bolsa de harina de 50 kilos costaba $210 en febrero y trepó hasta $700 actuales, lo que representa un ajuste cercano al 300%, además del impacto por los ajustes en costos fijos y por la informalidad que existe en el sector.