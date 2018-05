Un clásico para cada uno en el parque

Fotos ATRACTIVOS. Los clásicos animaron una gran tarde de feriado en el parque Aguirre, con una buena presencia de público en las tribunas.

Lawn Tennis B, que derrotó a Old Lions B por 28 a 22 y Old Lions A, que obtuvo un contundente 83 a 0 frente a Lawn Tennis A, no solo festejaron ayer en los clásicos sino que además comparten la punta del Torneo Apertura de la USR y quedaron como los únicos candidatos al título a dos fechas del final del certamen.

A Lawn Tennis B le costó hasta los minutos finales del partido vencer la resistencia de Old Lions, y fue gracias a la puntería de Augusto Mirolo, quien convirtió dos penales, que pudo cantar victoria y mantener el invicto, aunque se quedó sin punto bonus ante un rival que se jugaba sus últimas chances de meterse en la pelea por el título.

El local presentó en su alineación a varios jugadores del equipo que afrontará el Regional, tal el caso de su capitán Juan Pablo Mirolo, de Gabriel Lazarte y de Augusto Mirolo.

Jerarquía

Mientras tanto a segundo turno, un Old Lions A compuesto casi íntegramente por el equipo que afrontará desde mediados de junio el Regional, fue implacable y sacó claras diferencias ante un Lawn Tennis conformado por los jugadores que habitualmente juegan en la primera local.

Ya de entrada la visita anotó 3 tries en los primeros 15 minutos del partido, marcando la tendencia de lo que sería el juego. Más allá de que el primer tiempo terminó 29 a 0 a su favor, la gran diferencia llegó en la segunda mitad, cuando Lawn Tennis sintió el desgaste del juego. Así, el "León" exhibió una gran contundencia hasta dibujar el 83 a 0 final.

En el partido que abrió la jornada, Santiago Rugby B derrotó por 49 a 24 a Santiago Rugby A y de esta manera alcanzó la tercera posición.