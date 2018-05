El Banco Central resignó u$s 10 mil M en menos de un mes

Fotos CONTENCIÓN. El Central utilizó miles de millones de dólares para frenar la devaluación en reiteradas oportunidades durante mayo.

26/05/2018

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina perdieron más de u$s 10.000 millones en poco más de un mes, el cual estuvo marcado por las fuertes intervenciones en la plaza cambiaria para frenar la suba del dólar.

La entidad dirigida por Federico Sturzenegger registraba al 19 de abril reservas por unos u$s 62.455,9 millones, mientras que el jueves la cifra se situó en u$s 52.099 millones, mostrando una caída en casi cinco semanas de u$s 10.356,9 millones.

El jueves cayeron unos u$s 1.499 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman las reservas arrojaron un monto positivo de u$s 50 millones. El jueves, el BCRA no participó en el mercado de cambios, donde el dólar subió hasta $25,16.