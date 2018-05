Existe un tratamiento que es curativo en más del 95 por ciento de los casos

Fotos RECOMENDACIÓN. Aconsejan realizarse al menos una vez en la vida un examen de hepatitis C, ya que se trata de una enfermedad silenciosa.

26/05/2018

La hepatitis C afecta a unos 400 mil argentinos, de los cuales muchos aún no han sido diagnosticados. La buena noticia es que existe un tratamiento que es curativo en más del 95% de los casos, lo que implica que se está ante la posibilidad concreta de eliminar una enfermedad crónica y grave como pocas veces ha ocurrido en la historia de la humanidad.

Test

"La recomendación general es realizarse el test de hepatitis C al menos una vez en la vida, ya que se trata de una enfermedad silenciosa que no expresa síntomas hasta que se está en un estadio avanzado. En esta ocasión, se refuerza este mensaje y se advierte que quienes además de no haberse hecho nunca el test, pertenezcan a alguno de estos grupos vulnerables, deberían hacerse el análisis lo antes posible, ya sea para descartar la posibilidad de padecerla o para detectarla y comenzar rápidamente con el tratamiento", comentó la Dra. Beatriz Ameigeiras, de la Aaeeh.